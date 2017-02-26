Gündeminde o manşet vardı

Başbakan Binali Yıldırım, ulusal bir gazetenin 'Karargah Rahatsız' manşetli haberini sert biçimde eleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, ulusal bir gazetenin "Karargah Rahatsız" manşetli haberini sert biçimde eleştirdi.

Referandum kampanyasını dün Ankara'dan başlatan Başbakan Binali Yıldırım, bugün de başkentin Kahramankazan ilçesindeydi. 15 Temmuz'daki şanlı direnişiyle kahraman unvanını alan ilçede ilk mitingini yapan Yıldırım, ulusal bir gazetenin "Karargah Rahatsız" manşetli haberini sert biçimde eleştirdi. Yıldırım, "Bugünlerde birilerine bir şeyler oluyor. Eskiden, manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi. AK Parti geldi manşetlerle hükümet kurmak tarih oldu. 'Karargah rahatsız'...Bu manşetleri hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat'ı başlatmak için büyük denen gazeteler, halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Bakıyorum şimdi benzer şeyler yapmaya çalışıyorlar. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar. Karamankazanlılar iyi dinleyin şimdi; demokrasi dışı bu girişimlere karşı 15 Temmuz'da en güzeli cevabı veren Kahramankazanlı. Bu algı operasyonları size söker mi? Elbette sökmez" diye konuştu.



KILIÇDAROĞLU'NU FENA KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

"Yeni anayasa ile Türkiye terörle yaşamaktan kurtulacak. Türkiye önünü daha net görecek" diyen Yıldırım, milletvekili sayısının artmasını öngören maddeyi eleştiren Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun önce 1,2 milyon lira telefon faturası çıkaran milletvekilinin hesabını vermesi gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Kılıçdaroğlu'nun partisi 1995'te Türkiye'nin nüfusu 59 milyonken, milletvekili sayısını DYP ile beraber 100 milletvekili birden artırdı. Şimdi nüfus olmuş 80 milyon, 550'den 600'e çıkartmışız, bunun lafını ediyor. Ayıptır. Gerçekleri saptırmayacaksınız" dedi.



CHP VE HDP'YE OY VERMİŞ VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Başbakan'ın CHP ve MHP seçmenine de bir çağrısı vardı. "Biz 79 milyonun hükümetiyiz" diyen Yıldırım, referandumun bir seçim olmadığını vurgulayarak, "HDP'ye, CHP'ye oy vermiş kardeşlerim varsa, onlara da sesleniyorum. Siyasi görüş farklılıklarımızı bir kenara bırakalım. Mevzu bahis memleketse, gerisi teferruat. Bu işin kavgası, kutuplaşması olmaz. 16 Nisan günü sandığa milli hassasiyetimizle, birliğimizle, kardeşliğimizle gideceğiz" dedi.

