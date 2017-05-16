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Gümüşhanespor finalde
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Gümüşhanespor finalde

Spor Toto 2. Lig Play-Off Yarı Final rövanş karşılaşmasında, sahasında Kastamonuspor 1966'yı 2-1 mağlup eden Gümüşhanespor, TFF 1. Lig yolunda finale yükselmeye hak kazandı.

Spor Toto 2. Lig Play-Off Yarı Final rövanş karşılaşmasında, sahasında Kastamonuspor 1966'yı 2-1 mağlup eden Gümüşhanespor, TFF 1. Lig yolunda finale yükselmeye hak kazandı.

Maçtan dakikalar
24. dakikada sol kanattan gelişen Gümüşhanespor atağında Taner'in uzun pasını Ali Özgün bekletmeden Zahid'e indirdi ancak Zahid'in vuruşu iyi olmayınca top farklı şekilde auta gitti.
54. dakikada sol kanattan gelişen Gümüşhanespor atağında Zahit'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ali Özgün'ün vuruşunu kaleci güçlükle çeldi. Dönen topa Mehmet Menderes'in vuruşunda kaleci Oğuzhan yine iyi bir refleksle gole izin vermedi.
76. dakikada sol kanattan gelişen Gümüşhanespor atağında Ali Özgün'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mehmet Menderes'in ceza sahası çizgisine çıkardığı topun gelişine harika bir vuruş yapan Taşkın topu ağlara gönderdi. 1-0
90. dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında Hasan'ın ortasını iyi takip eden Ahmet'in kafayla indirdiği topun gelişine iyi vuran Muhammet Haşim topu ağlara gönderdi. 1-1
90+5. dakikada Taşkın'ın kendi sahasından uzun pasına iyi hareketlenen Ali Özgün, rakibini ekarte ettiği anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topa çok sert ve düzgün vuran Ali Özgün topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Süleyman Özay xx, İlker Takpak xx
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin xx, Salih Zafer xx, Ali Sakal xx (Cumhur dk. 82 ?), Taşkın xx, Ali Özgün xx, Serhat xx, Zahit xx (Cem Sultan dk. 70 xx), Taner xx (Mehmet Abdullah dk. 80 x), Mehmet Cansın xx, Mehmet Menderes xx, Rıdvan xx
Kastamonuspor 1966: Oğuzhan xx, Hasan xx, Oğuz xx, Kerem xx, İskender xx (Yaşar dk. 64 xx), Batuhan xx, Faruk xx, Alaaddin xx (Muhammet dk. 84 ?), Ensar xx, İsmail xx, Fatih xx (Ahmet dk. 76 xx)
Goller: Taşkın (dk. 76), Ali Özgün (dk. 90+5) (Gümüşhanespor), Muhammet Haşim (dk. 90) (Kastamonuspor 1966)
Sarı Kartlar: Oğuz, Ensar (Kastamonuspor 1966), Serhat, Mehmet Abdullah, Ali Özgün (Gümüşhanespor)
(Recep Ergin /İHA)

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