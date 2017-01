10.01.2017 22:21 Gümüşhane'ye 2016 yılında 698 milyon liralık kamu yatırımı yapıldı

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü nedeniyle düzenlediği toplantıda Gümüşhane'ye 2016 yılında 698 milyon TL tutarında kamu yatırımı yapıldığını söyledi. Gümüşhane Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü nedeniyle düzenlediği toplantıda Gümüşhane'ye 2016 yılında 698 milyon TL tutarında kamu yatırımı yapıldığını söyledi.



Vali Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) 223.Şube Müdürlüğü sosyal tesislerinde il genelinde görev yapan yatırımcı kurum müdürleri ve gazetecilerle bir araya geldi.



"Medyanın önemini 15 Temmuz'da yaşadık ve gördük"



Toplantıda yaptığı konuşmasında basının ve özellikle yerel medyanın çok önemli vazifeleri olduğunu, medyanın yürütme ve yargı kadar önemli olduğunu ifade eden Vali Memiş, "Bunu biz 15 Temmuz da hep birlikte yaşadık ve gördük. O kaotik ortamda adeta saniyelerin bile önemli olduğu dakikalarda, medyanın Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere hitap etmesini sağlaması adeta darbenin seyrini değiştirdi" dedi.



Toplantıya katılan basın temsilcilerine hitaben, yerel basının kendilerini yönlendirmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Memiş, "Ben sizlerin yönlendirmesi sayesinde Süleymaniye'de ofis açma fikrini edindim. İlin kalkınması yönelik bu tür tekliflerinize biz de gözümüzü kapatamazdık. Bütün kamuoyuyla beraber sizlerin de yönlendirmenizle böyle bir girişimde bulunduk. Bununda toplumda çok büyük bir pozitif etkisi oldu" diye konuştu.



Salondaki idarecilere hitaben ise en çok dikkat ettikleri hususlardan birisinin kamu kaynaklarının etkin kullanılması olduğunu ifade eden Vali Memiş, şunları söyledi: "Kamu kaynaklarını kullanırken çarçur etmeyeceğiz. Bütün kamu görevlileri olarak hem merkezi idarenin hem de mahalli idarelerin temsilcileri olarak doğru ve yerinde kullanacağız. Asla boğazımızdan haram lokma geçmeyecek. Bizim boğazımızdan geçmeyen haram lokmayı başkasına da peşkeş çekmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız, herkesin eşit vatandaşlar olduğu bilinciyle kamu kaynaklarından etkin bir şekilde faydalanması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz."



Gümüşhane Valiliği olarak FETÖ ile mücadelelerinin devam ettiğini, bu mücadeleyi en ufak bir kuşkunun üzerine giderek, fakat suçsuz günahsız olan hiç kimseyi de bu işe bulaştırmamaya gayet ederek yaptıklarını kaydeden Vali Memiş, Türkiye'nin asayiş olayları açısından en huzurlu 3 ilinden birisi olan Gümüşhane'de terörle mücadelenin de aralıksız sürdüğünü söyledi.



Milleti ve devleti zora düşürmek için birilerinin adeta düğmeye bastığını kaydeden Vali Memiş, "Her yerde bizi ayrıştırmak ve provoke etmek için uğraşıyorlar. Bunun tek bir çıkış yolu var. O da birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek. Burada basınımızı çok önemli görev düşüyor. O konuda Gümüşhane basını her zaman için devletin, vatanıyla bölünmez bütünlüğünden yana tavrını koyuyor. Bizde sizlerden güç alıyoruz" ifadelerini kullandı.



Gümüşhane olarak kalkınmada madencilik, organik tarım ve hayvancılık ve turizmi üç sacayağı olarak belirlediklerini kaydeden Vali Memiş, daha sonra sunum eşliğinde 2016 yılında Gümüşhane'de yapılan kamu yatırımlarını anlattı.



Gümüşhane'de 2016 yılında 698 milyon 73 bin TL bedelindeki bin 339 projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Vali Memiş, bu rakamın 2017 yılında daha da fazla olması için var güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.



Toplantıya Vali Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, GTSO Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali İsmail Daltaban, Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü, kamu kurum müdürleri ve gazeteciler katıldı.