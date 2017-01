01.01.2017 06:10 Gümüşhane'de yeni yıl

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, yeni yılın ilk dakikalarında 24 saat esasıyla görev yapan birimleri ziyaret etti ve 2017 yılının Gümüşhane için şahlanış yılı olacağını söyledi. Gümüşhane Valisi Okay Memiş, yeni yılın ilk dakikalarında 24 saat esasıyla görev yapan birimleri ziyaret etti ve 2017 yılının Gümüşhane için şahlanış yılı olacağını söyledi.



Vali Memiş, beraberinde Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar ve İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan'la birlikte yeni yılın ilk dakikalarını 24 saat esasıyla çalışan kurumları ziyaret ederek geçirdi.



Esnaf ziyareti de yapan Vali Memiş ilk olarak Köprübaşı Polis Merkezi amirliğini ziyaret etti. Daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi gören hastaları ziyaret eden Vali Memiş, yeni yılın ilk bebeği olan Elanur Ödünç'ü ve annesini de ziyaret ederek hayırlı bir ömür sürmesi için dua etti ve altın hediye eti.



Daha sonra Elmalı Caddesinde yılbaşı nedeniyle güvenlik ve alkol kontrolü yapan Polis güçlerini ziyaret eden Vali Memiş ve beraberindeki heyet soğuk havaya rağmen polis memurlarıyla birlikte çay içti.



Belediye İtfaiye Müdürlüğünü de ziyaret eden Vali Memiş, buradan İl Jandarma Komutanlığına geçti. Alayda görevli askerler tarafından karşılanan Vali Memiş, yeni yılı kutlayan askerlerin sevincine de ortak oldu.



Yanına oturduğu Eskişehirli 1996/2 tertip Mehmet Özcan'dan ailesinin telefonunu alarak arayan Vali Memiş, Özcan'ın hem annesi hem de babasıyla telefonda görüştü ve ardından telefonu oğullarına vererek yeni yılı kutlamalarını sağladı. Özcan'ın anne ve babasına teskeresine 114 gün kaldığını belirterek, "Sayılı gün çabuk geçer. Gümüşhane cennet gibi bir yer. Biz burada sizlerin emaneti ve bizim gözümüzün nuru olan Mehmetçiklerin yeni yılını kutluyoruz. Oğlun biraz kilo almış gibi. Senden daha iyi bakıyoruz" dedi.



Ardından Bağlarbaşı Mahallesindeki polis uygulama noktasını ziyaret eden Vali Memiş'e kontrol noktasının bitişiğindeki Zeynep Ana Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerin yeni yılını da kutladı. Bu sırada polis telsizinden tüm emniyet teşkilatının yeni yılını kutlayan Vali Memiş, görevli polis memurlarıyla sohbet etti.



Bu sırada kendisini takip eden gazetecilerden Muhammet Çelik'in doğum günü olduğunu öğrenen Vali Memiş ve Belediye Başkanı Çimen, kendilerine ikram edilen pastadan gazeteci Çelik'e kendi elleriyle ikram etmesi renkli görüntülere sahne oldu.



Uygulama noktasının ardından 112 Acil Servis çalışanlarını ziyaret eden Vali Memiş, burada gazetecilere yaptığı değerlendirmede 2016 yılının Türkiye açısından çok önemli olayların yaşandığı bir yıl olduğunu, özellikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne maruz kalındığını söyledi.



İnsanların her geçen yıla göre bir yıl daha yaşlanmış olmasına karşın devletin her zaman genç ve dinamik olduğunu ifade eden Vali Memiş, "Devlet her zaman için yaşadığı tüm olaylardan ders çıkarır ve ona göre de tedbirlerini alır. Bizde inşallah 2017'de hem Gümüşhane özelinde hem de 81 vilayette özellikle terörle mücadele konusunu çok daha iyi yapmayı hedefliyoruz. Gümüşhanemizde yaşayan bütün vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden çok daha fazla faydalanmaları için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.



Gümüşhane için 2017'nin bir şahlanış yılı olacağını dile getiren Vali Memiş "Çalışmalarımız o yönde. Yaptığımız somut işleri hepiniz göreceksiniz. Turizm alanında, tarım ve hayvancılık, madencilik alanında, 2017 yılı 2016'dan çok daha iyi bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Ercan Çimen ise geriye değil, her zaman ileriye bakacaklarını belirterek, "Ülke olarak 2016 yılında çok büyük dersler çıkardık ve bu dersleri bir tarafa yazdık. 2016 yılında çok şehidimiz oldu. 15 Temmuz şehitlerimiz oldu. Aralık ayının içerisinde de yine polisimize, jandarmamıza, vatandaşımıza hain saldırılar oldu. Ben tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah 2017 yılında ülkemiz bu tür durumlardan kurtulur. Yeni yılın ülkemize, milletimize, İslam coğrafyasına huzurlar getirmesini, birlik beraberlik içerisinde bir yeni yıl geçirmeyi temenni ediyorum. 24 saat nöbet tutan tüm çalışanlarımızın da Allah yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.