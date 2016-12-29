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Gümüşhane'de yatırım destek ve tanıtım strateji toplantısı düzenlendi
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Gümüşhane'de yatırım destek ve tanıtım strateji toplantısı düzenlendi

Gümüşhane'de Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) koordinasyonunda Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Eylem Planı çalıştayı yapıldı.

Gümüşhane'de Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) koordinasyonunda Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Eylem Planı çalıştayı yapıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 223.Şube Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Küçük, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, kamu kurum müdürleri, GTSO Başkanı İsmail Akçay, STK, özel sektör, Gümüşhane Üniversitesi ve DOKA temsilcileri katıldı.

Toplantının başlangıcında konuşan Vali Memiş, Gümüşhane'nin kalkınmasına yönelik 3 sac ayağı olduğunu, bunların madencilik, turizm ve tarım ve hayvancılık olduğunu söyledi.

Bu üç sac ayağını öncelik sırasına koymadıklarını, hepsinin birbirinden önemli ve vazgeçilmez sektörler olduğunu kaydeden Vali Memiş, "Madencilik önemli bir istihdam kaynağı ve ilimizin kurulduğu vadi yüzlerce yıldır madencilik faaliyetlerinin sürdüğü bölge. Tarım ve hayvancılık konusu da bizim için çok önemli. Arazi toplulaştırmasıyla ilgili dosyaları Bakanlığa gönderiyoruz. Devam eden 29 gölet inşaatıyla birlikte bizde arazi toplulaştırmayı bitirmiş olacağız. Böylelikle Kelkit havzasında profesyonel tarıma geçeceğiz. Böylelikle tarım ve hayvancılığın bölgede gelişmesini sağlayacağız. Pestil kömeyle ilgili tebliğin yapılmasını bakanlıktan istedik. Bunun takipçisi olacağız. Pazar payımızda da artış bekliyoruz inşallah ihracatla birlikte" dedi.

Tarım ve hayvancılık alanında Kelkit'te yapılan çalışmalar ve ceviz eylem planıyla ilgili bilgiler aktaran Vali Memiş, 2017 yılının turizmde ise atılım yılı olacağını belirterek, "Süleymaniye'ye Belediye Başkanımızla birlikte ofisimizi taşıdık. Haftanın 1 gün oradayız. Süleymaniye'de butik otel veya restoran tarzı bir yer açacağız. Belediye'nin orada restore ettirdiği konak restoran olacak. Türkiye'de 3 önemli yerden birisi Süleymaniye. Mardin, Hatay ve Süleymaniye. Neden? Süleymaniye Mahallesindeki caminin mihrabında 2 adet davut yıldızı var. Bu davut yıldızı Türk İslam kültürünün en önemli figürlerinden birisi. Davut yıldızı birden fazla kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı yerlerde kullanılan bir figür. Bu Süleymaniye'deki camide var. Niye? Müslüman Türkler, Hristiyan Rum ve Ermeniler bir arada yaşadı. Kilise ve cami yanyana Süleymaniye'de" dedi.

Vali Memiş'in konuşmasının ardından DOKA Gümüşhane Yatırım Destek Ofisi Sorumlusu Serkan Atabaş, bugüne kadar Gümüşhane'de DOKA'nın yaptığı çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

2010 yılından bugüne kadar Gümüşhane'ye çeşitli destek mekanizmaları aracılığıyla DOKA olarak 140 projenin desteklediğini ve yaklaşık 16 milyon TL katkı sağladıklarını ifade eden Atabaş, eylem planı kapsamında yapımı planlanan taslak çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Toplantıda daha sonra sırasıyla söz alan Belediye Başkanı Ercan Çimen kent merkezinde yapımı planlanan çalışmalara dair bilgi verirken, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Küçük Gümüşhane'nin Pestil-köme üretiminde Türkiye'de özdeşleşmiş bir il olduğunu, GTSO Başkanı İsmail Akçay ise bu tür toplantılardan her defasında sonuç alınmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eylem planının büyük bir kısmında GTSO olarak görev aldık. Bu görevleri en iyi şekilde yapabileceğimize inanıyorum. GTSO olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. DOKA ile ortaklaşa Gümüşhane'de 10 ayrı sektörde fizibilite çalışması yapacağız. Valimizin şehrin tamamına verdiği değer ve önem gibi Gümüşhane iş dünyasına verdiği değer için kendisine teşekkür ediyoruz. Bütün bunlar 2017 sonunda Gümüşhane'nin fotoğrafının değişeceğinin bir ifadesi" dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar Gümüşhane'de son dönemde yapılan her çalışma ve atılan her adımın final niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "DOKA'nın gelişmekte olan illere daha fazla pozitif ayrımcılık yapmasını istiyoruz. Önemli çalışmalar yapıyorlar ama daha fazla pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Gümüşhane'de önemli gelişmeler oluyor. Bunları duymanın, görmenin yaşamanın heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.

Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali İsmail Daltaban da Gümüşhane'de güzel şeyler olduğunu belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Toplantı daha sonra sektör temsilcileri ve kurum müdürlerinin planla ilgili görüşlerini belirtmesiyle son buldu.
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