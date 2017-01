03.01.2017 21:48 Gümüşhane'de tarım ve hayvancılık masaya yatırıldı

Gümüşhane'de Vali Okay Memiş başkanlığında, il genelindeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin masaya yatırıldığı toplantı düzenlendi. Gümüşhane'de Vali Okay Memiş başkanlığında, il genelindeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin masaya yatırıldığı toplantı düzenlendi.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürleri ile teknik personelinin katıldığı toplantı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Vali Gazi Şimşek Çiftçi Evinde gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Vali Okay Memiş, Gümüşhane'nin kalkınmasındaki üç sac ayağından birisinin tarım ve hayvancılık olduğunu hatırlattı.



Adı Gümüşhane ile özdeşleşmiş olan pestil ve kömenin ana hammaddesi olan ceviz ile ilgili çok önemli bir çalışmanın içerisine girdiklerini kaydeden Vali Memiş, "Bu konuda 2016 yılı için projelendirdiğimiz işler var. En önemlisi pestil kömenin ham maddesi olan ceviz üretimine yönelik olarak yapmış olduğumuz ceviz eylem planıdır. Biz, 2017 yılı içerisinde yaklaşık 50 bin adet ceviz fidanını toprakla buluşturacağız. Şu anda hemen hemen 30 bin adeti gelmiş durumda, az önce Orman Bölge Müdürümüz olan Veysel Kodalak ile birebir görüşme yaptık. Farklı bir konudan dolayı ve fidanlarımızı sorduk gayet iyi durumdalar. Hiç fire olmayacak. Sevindik, elimiz yüreğimizdeydi doğrusunu söylemek gerekirse. Ferno Fernette türünü mart ayından itibaren inşallah toprakla ve sizlerle buluşturacağız" dedi.



Böyle bir eylem planını hayata geçirmekten dolayı ilin valisi olarak çok heyecanlı olduğunu ifade eden Memiş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "30 bin fidanın dışında geriye 20 bin fidan kalıyor. Bunları da bu yılın Kasım ayında toprakla buluşturacağız. Umarım onlar da büyük fidan olur. Böylece biz Allah nasip ederse 5 ila 10 yıl içerisinde şu kömeyi üreten şu kömenin içerisindeki cevizin 1 kilosunu dahi Gümüşhane dışından almak istemiyoruz. Bu bizim için önemli bir hedef, bunu sizler ile birlikte başaracağız. 'Belediyeye ver, Belediye de Cuma namazından sonra kamyonla dağıtsın.' Böyle değil. Bizim kaynağımız o kadar çok değil. Ormanı öyle ağaçlandırabilirsiniz ama ceviz eylem planını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Herkes dersine iyi çalışacak. Biz, dersimize çalışıyoruz, sizler de dersinize çalışacaksınız."



Gümüşhane'de 28 pestil ve köme işletmesi bulunduğunu, bu işletmelerin yılda 5 bin ton pestil köme ürettiğini kaydeden Vali Memiş, "Başarısızlığı asla kabul etmiyorum. Mevzuata kimse takılıp kalmasın. Herkes rutinin dışına çıksın. Türkiye'de pestil ve köme için kuralları biz koyalım dedik. Pestil ve kömenin en iyi üretildiği yer Gümüşhane'dir. Pestil ve kömenin tebliğinin yayınlanması için Bakanlığa müracaat ettik" diye konuştu.



Kelkit Vadisi'nin tarım ve hayvancılık konusunda Gümüşhane için bir şans olduğunu vurgulayan Vali Memiş, şunları kaydetti: "Kelkit vadisinde bütün o alanın sulamasını sağlayacak 29 adet baraj ve göletlerimiz var. Tamamlandığında yaklaşık olarak 500 bin dönümlük araziyi sulanabilir hale getireceğiz. 2 yıl sonunda bu havzamızda suya kavuşmayan tarımsal alan kalmayacak. Bu hayvancılığın en önemli girdisi olan yem bitkilerinin vatandaş tarafından ucuza üretilmesi ve hayvancılığın ucuza mal edilmesi demektir. Ayrıca kuru fasulye gibi bir takım tarımsal ürünleri de ucuza mal edeceğiz."



Gümüşhane'de hayvan popülasyonunun mutlaka artırılması gerektiğine vurgu yapan Vali Memiş, "Buna yönelik çalışmalar yapmalıyız. Kuzey ilçelerimizde küçükbaş hayvan, Kelkit havzasında ise büyükbaş hayvan popülasyon çalışmamızı yapmamız gerekiyor. Bunun için ilk olarak Kelkit'te, Türkiye'de kurulacak 4. Hayvan İhtisas OSB'nin kuruluş işlemlerini başlattık. İl Özel İdaresi öncülüğünde, yüzde 55'i valilik olmak üzere Kilise mevkii dediğimiz yerde Kelkit Çayı'nın kenarında bir bölüm tespit ettik. Orada onlarca ahırı bir arada yapacağız" dedi.



Toplantıda daha sonra İl Müdürü Birşen ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürleri yaptıkları çalışmalar ve 2017 yılı projeleri hakkında bilgi verdi.