01.01.2017 06:01 Gümüşhane'de Mekke'nin fethi kutlandı

Mekke'nin fethinin bin 386.yıldönümü Gümüşhane'de Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) düzenlediği program ile kulandı. Mekke'nin fethinin bin 386.yıldönümü Gümüşhane'de Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) düzenlediği program ile kulandı.



Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erdem, Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, KYK İl Müdürü Mücahit Atalay, Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Av.Akın Demir, AGD İl Başkanı Naci Şenel ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan AGD Gümüşhane İl Başkanı Naci Şenel, 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesiyle Allah'ın bu memleketi nasıl bir uçurumun kenarından kurtardığının görülmesi gerektiğini söyledi.



Günah ve haramdan uzak durmanın önemine değinen Şenel, "Bir yılbaşı için harcanan paralar o şehrin fakirlerinin bir yıllık harcamasına denk gelebilir. Rabbimizin emirlerin tabi olmamız gerekirken Rabbimizi inkar edenlerin ardından gitmemeliyiz" dedi.



Fetih 2016 sinevizyon gösterisi ve kreş öğrencilerinin gösterilerinin ardından yazar Mustafa Kasar, Mekke'nin fethini anlatan konferansını gerçekleştirdi. Kasadar, bütün fetihlerin anasının Mekke'nin fethi olduğunu belirterek, fethin süreçlerinden bahsetti. Müslümanların itaatli ve biatli toplum olduğuna vurgu yapan Kasadar, "Mekke'nin fethi kıyamete kadar fetih kapılarını açmıştır. Fetih kıyamete kadardır. Şuanda İslam dünyasında olan sıkıntılar en kısa zamanda sonlanacaktır. Çünkü küfür yok olmaya mahkumdur. Daha çok fetihler yapacağız. Bu Peygamberimizin müjdesidir. Bizim ümitsiz olmamız için hiçbir sebep yok. Yeniden diriliş için biraz heyecana ihtiyacımız var" dedi.



Etkinlikte daha sonra Murat Can Emektar tarafından gerçekleştirilen ney dinletisinin akabinde ülke genelinde düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasının Gümüşhane genelinde lise düzeyinde 617, ortaokul düzeyinde bin 445 öğrenci arasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

