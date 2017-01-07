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Gümüşhane'de ki otel projesi
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Gümüşhane'de ki otel projesi

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, kent merkezinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Gümüş Otel ve bitişiğinde ki İl Genel Meclisi hizmet binasının yıkılarak yerine yapılması planlanan projeyle ilgili geniş katılımlı toplantı düzenledi.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, kent merkezinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Gümüş Otel ve bitişiğinde ki İl Genel Meclisi hizmet binasının yıkılarak yerine yapılması planlanan projeyle ilgili geniş katılımlı toplantı düzenledi.

Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesindeki Valilik ofisinde projeyle ilgili sivil toplum örgütü temsilcileri, kamu kurumlarının temsilcileri ve İl Genel Meclisi binasındaki dükkan sahiplerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda bölgeye mutlaka kente vizyon katacak projenin hayata geçirilmesi ancak hak sahiplerinin de mağdur edilmemesi kararı çıktı.

"Herkesin fikrini alacağız"

Burada yaptığı konuşmada Gümüş Otel ile İl Genel Meclisi binalarının yıkılarak vizyon bir projeyi hayata geçirmeyi düşündüklerini belirten Vali Memiş, "Bu amaçla bir araya geldik. Malikler olarak sizlerin fikrini alacağız. Sizlerin mağdur olması söz konusu olamaz. Herkesin görüşüne açığız. Şuan düşünce aşamasındayız" dedi.

Gümüş Otelin 1960'lı yıllarda 2 yıldızlı bir otel olarak yapıldığını ve bölgenin en lüks otellerinden birisi olarak uzun yıllar hizmet verdiğini hatırlatan Vali Memiş, "Otel yapıldığı yıllarda gerçekten Gümüşhane'ye çok önemli katma değer kattı. Bu çok gurur verici. Ancak 50 yıl önce yapılan bu otel artık bugün özelliğini yitirmiş durumdadır. Yapıldığı yıllarda 5 yıldızlı otel gibiydi ama bugüne geldiğimizde biz buraya kente ekonomik değer katacak, çalışma ofisleri ile birlikte 4-5 yıldızlı otel yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Mirasyedi gibi olmak istemiyoruz"

"50 yıl önce yapılıp bugün bize miras kalan bu oteli hayırsız bir evlat, mirasyedi evlat olmak istemiyoruz" ifadelerini kullanan Vali Memiş, şöyle devam etti: "Şu anda mevcut otelin onarımını yapabiliriz. Ancak ömrünü tamamlamak üzere olan bir yapıyı restore etmek ne derece doğru olur, onu bilemiyoruz. Biz diyoruz ki bu oteli yıkalım yan tarafında da bulunan araziyle birlikte bir ada şeklinde burayı düşünelim. Kente de değer katalım. Bizim amacımız kente değer katmak, para kazanmak değil."

"Vizyonel bir proje yapalım"

Henüz fikir aşamasında olan proje için önceki yıllarda satışı gerçekleştirilen dükkanların sahiplerini mağdur etmek istemediklerini ifade eden Vali Memiş, hak sahiplerine "Sizler bize yardımcı olun bizler de size. Hep birlikte kente değer katalım" diye seslendi.

Projeyle ilgili hiçbir gizli saklı işlerinin olmadığını, hiç kimseye bu araziyi peşkeş çekecek durumlarının ve hiçbir şahsa rant sağlamak gibi bir düşüncelerinin olmadığının altını çizen Vali Memiş, "Tek bir derdimiz var. O da bu kente değer katmak. Küçük bir kent burası. Kime ne yapılıyor, kime ne kazandırılıyor diyebilirler. Asla böyle bir niyetimiz yok" diye konuştu.

Vali Memiş, konuşmasının ardından özellikle işyeri bulunan maliklerin görüşleri açıklamaları isteğinde bulundu.

Binadaki dükkan sahipleri ise projenin hayata geçirilmesinin şehre vizyon katacağı düşüncesiyle yapılmasını istediklerini fakat kendilerinin de mağdur edilmemeleri gerektiğini ifade etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, TSO Başkanı İsmail Akçay ile ESOB Başkanı Ali İsmail Daldaban da hayata geçirilmesi düşünülen projenin yanında olduklarını, projenin hayata geçirilmesinin kente vizyon katacağını ancak hak sahiplerinin mağdur edilmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Çevre ve Şehircilik Müdürü Cemil Bayram, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali İsmail Daldaban, Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir ile İl Genel Meclisi binasında dükkanı bulunan hak sahipleri katıldı.
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