Gümüşhane'de kar sürprizi

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde birkaç gündür devam eden yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini tekrar kar yağışına bıraktı. Başta şehrin turistik mekanı olan Limni Gölü Tabiat Parkı ve Zigana dağı olmak üzere yüksek kesimler beyaza büründü.

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde birkaç gündür devam eden yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini tekrar kar yağışına bıraktı. Başta şehrin turistik mekanı olan Limni Gölü Tabiat Parkı ve Zigana dağı olmak üzere yüksek kesimler beyaza büründü.

Cuma gününden beri il genelinde aralıklı olarak etkili bir şekilde devam eden yağmur yağışı bugün yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde yer alan köylerde dün akşam saatlerde başlayan kar yağışı Limni Gölü Tabiat Parkı ve Zigana dağının zirveleri başta olmak üzere Taşkörpü, Camiboğazı, Kazıkbeli, Güvende gibi yaylaları ve ören yerlerinde etkili oldu. Kar yağışının ardından bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, beyaz örtünün olduğu yüksek kesimlerde hava sıcaklığı da 2 dereceye kadar düştü.

(Recep Ergin / İHA)