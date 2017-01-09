09.01.2017 10:10 Gümüşhane'de 18 kamu görevlisi ihraç edildi

Gümüşhane'de son yayımlanan kanun hükmünde kararname ile 9'u polis, 18 kamu görevlisi ihraç edildi. Gümüşhane'de son yayımlanan kanun hükmünde kararname ile 9'u polis, 18 kamu görevlisi ihraç edildi.



Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) Diyanette 1 müezzin kayyım, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde 1, Halk Sağlığı Müdürlüğünde 1 sağlık memuru, Kamu Hastanaleri Birliği Genel Sekreterliğinde 1 VHKİ, 1 doktor, Gümüşhane Üniversitesinden 1 Fakülte Sekreteri ve 1 Daire Başkanı, Kredi Yurtlar Kurumundan 1 Yurt Yönetimi Memuru ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden 1 tekniker ihraç edildi.



KHK ile Gümüşhane'de 1 başkomiser, 2 komiser yardımcısı ve 6 polis memurunun ihraç edildiğini, ayrıca 1 emniyet amiri, 1 komiser ve 2 polis memurunun da görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

