Gümüşdağ'dan video hakem açıklaması

Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, ocak ayında devreye girmesi planlanan video hakem uygulamasına yönelik yaptığı açıklamada, "Bu sistemin, hakemlerin işini çok kolaylaştıracağına ve özellikle hakemlerin saygınlığını arttıracağına inanıyorum" dedi.

Kulüpler Birliği Başkanı Gümüşdağ, Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Genel Kurul toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Video hakemliği sistemi konusunda bilgilendirmede bulunan Gümüşdağ, "Yaklaşık bir senedir video hakemliği konusunda Kulüpler Birliği Vakfı olarak bu konunun takipçisi olduk. Özellikle Bundesliga'da önümüzdeki 2017-2018 sezonunda video hakem uygulaması başlayacak. Premier Lig, İtalya Serie A ile yaptığımız ortak çalışmalar doğrultusunda geçen ay anlaşması imzalanan ve dün ilk defa Başakşehir U19 futbol takımıyla sistem denemeye açıldı. Video hakemliğinin her anlamda Türk futboluna katkı sağlayacağına inanıyorum. Hakemlerin işini çok kolaylaştıracak ve özellikle hakemlerin saygınlığını arttıracağına inanıyorum. Hakem her zaman görevini yapmaya devam edecek ve 4 kural dışında her zaman son kararı orta hakem söyleyecek. Video hakemliğinin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Temennim ilk çeyrekte başlamak ama bunların süreçleri var. İnanıyorum ki bu sisteme onay verildiği an Ocak ayında video hakemliği ile Süper Lig maçlarının tamamı devam edecek" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasıyla ilgili sorulan bir soruya Gümüşdağ, şu cevabı verdi:

"Arda Turan'ın benim ne kadar sevdiğimi iyi bilirsiniz. Arda Turan'ın böyle bir olayın yaşamasını ve bu sürece gelinmesini hiçbirimiz doğru bulmuyoruz. Bilal Meşe'den bu konuda bir özür dilemesinin uygun olacağını düşündüm. Doğru olan budur. Arda kardeşimiz çok duygusal birisi ama bunların hiçbirisi bunu yapmasını gerektirmez. İnanıyorum ki zaman içerisinde o da bunun farkına varacak ve bununla ilgili adımları atacaktır."

(İlker Turak - Cem Geçim - Mustafa Apaydın / İHA)