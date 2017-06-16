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Gümrükte tırda 14 bin 880 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Gümrükte tırda 14 bin 880 şişe kaçak içki ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürcistan'dan Bulgaristan'a gitmek üzere Sarp Gümrük Kapısına gelen bir tırda yaptıkları aramada 14 bin 880 şişe yabancı menşeili alkollü içki ele geçirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürcistan'dan Bulgaristan'a gitmek üzere Sarp Gümrük Kapısına gelen bir tırda yaptıkları aramada 14 bin 880 şişe yabancı menşeili alkollü içki ele geçirdi.
Bakanlığın merkez birimine ulaşan bir ihbarı değerlendiren Gümrük Muhafaza ekipleri, meyve suyu ve maden suyu taşıyan bir tır ile alkollü içki kaçakçılığı yapılacağı şüphesi üzerine harekete geçti. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu tırın plakası, sürücüsü ve kayıtlı olduğu firma bilgilerine ulaşan ekipler, takibe alınan tırın gümrüklü sahaya gelmesinin ardından gerekli güvenlik önlemlerini alarak geniş çaplı arama başlattı. Maden suyu ve meyve suyu ile dolu görünen tırda yapılan aramanın derinleştirilmesi sonucu dorsenin iç kısmında siyah poşetlerle kaplanmış şüpheli paletler göze çarptı. Paletlerin açılması neticesinde 1 milyon 734 bin TL değerinde 14 bin 880 şişe alkollü içki ele geçirildi. İçki şişelerinin etiket bilgilerinde Türkçe ibareler olduğu ve Bulgaristan'a götürülmeyerek yasa dışı yollarla Türkiye'de iç piyasaya sürülecekleri tespit edildi.
Olayda daha önce de adları kaçakçılık suçuna karıştığı belirlenen eşyaların göndericisi H.B. ve alıcısı S.K. hakkında adliyeye suç duyurusunda bulunuldu. Kaçak eşya taşımasında kullanılan araç ve alkollü içkilere ise Gümrük Muhafaza ekiplerince el konuldu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
(Selçuk Böke/İHA)

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