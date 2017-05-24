Gümrükte ortak komite kurma zaptı onaylandı

Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Gümrük İdaresi arasında gümrük alanında ortak komite kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı onaylandı.

Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Gümrük İdaresi arasında gümrük alanında ortak komite kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı onaylandı.

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi arasında gümrük alanında ortak komite kurulmasına ilişkin mutabakat zaptının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre iki devlet gümrük alanında ortak komite kuracak.

