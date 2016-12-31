Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

2016 yılının üçüncü çeyreğinde büyüme rakamlarının eksiye gittiğini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 'İnşallah 2016'nın son çeyreğini yine biz büyüme rakamlarıyla tamamlamış olacağız' dedi.

2016 yılının üçüncü çeyreğinde büyüme rakamlarının eksiye gittiğini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İnşallah 2016'nın son çeyreğini yine biz büyüme rakamlarıyla tamamlamış olacağız" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde yatırımların değerlendirildiği toplantıya katıldı. Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç'un yanı sıra işadamlarının da katıldığı toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Tüfenkci, 2016 yılının ekonomik anlamda çok kötü bir yıl olmadığını belirtti.

"Türkiye bir şok yaşadı"

Tüfenkci, "Ama karşılaştığımız olaylar ve özellikle 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Türkiye bir şok yaşadı ve bu şokun artçı dalgaları da zaman zaman kendini hissettirdi" diye konuştu. 2016 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin beklenilenin üzerinde büyüdüğünü ancak üçüncü çeyrekte ise büyüme oranının eksiye doğru gittiğini belirten Tüfenkci, "Ama inşallah 2016'nın son çeyreğini yine biz büyüme rakamlarıyla tamamlamış olacağız" dedi.

"Türkiye'ye yönelik saldırılar yoğunlaştı"

15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını ifade ede Bakan Tüfenkci, "Türkiye'deki güven ve istikrarı bozmaya yönelik, bölmeye yönelik bu girişimler karşısında Türk ekonomisi gerçekten de hem sağlamlığı bakımından hem mali disiplini bakımından hem finansal anlamda beklenenin üzerinde bir performans sergilediğini düşünüyorum" diye konuştu.

20167 yılı yatırım yılı olacak

2017 yılının aldıkları tedbir ve teşviklerle çok daha farklı olacağını ifade eden Tüfenkci, "2017 yılının Türkiye için özellikle yatırım yılı olacağını göreceğiz. Çünkü biz orta vadeli büyüme planımızda ve bütçede 2017 yılında kamu yatırımlarını yüzde 30 oranında büyüttük. Bütün bu badirelere rağmen yatırımlardan asla taviz vermedik. İnşallah özel sektörde almış olduğumuz bu tedbir ve teşviklerle beraber 2017 yılında onlarda kamunun büyümesine ayak uydurduğunda Türkiye'nin tahminlerin ötesinde bir büyüme ve gelişme kat edeceğini yine birçok çevreyi şaşırtacağına inanıyorum. Özellikle 2017'nin ilk çeyreğinde Türkiye için yapısal bir reform olan anayasa değişikliğini milletin huzuruna getirip, milletin teveccühüyle anayasa değişikliğinin de kabul edildiğinde artık Türkiye önünü görebilen ve yatırımlarına hız veren bir ülke konumunda olacak." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye 2017'de iyi bir performans sergileyecek"

2017 yılında Suriye'deki ateşkesin devamlılığıyla birlikte Irak'taki sıkıntılarında giderilmesi için adımların atıldığını belirten Tüfenkci, "Irak'taki kaybettiğimiz pazarların yeniden kazanılması, Suriye'ye ihracat potansiyelimizin artması ve gelişmesi, Rusya ile ticaretimizin eski ivmesini kazanması ve dünyadaki daralan ekonomiye ve ticarete rağmen Türkiye'nin 2017 yılında iyi bir performans göstereceğini inşallah hep beraber görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

"İşgücü piyasasına desteğimiz sürecek"

Hükümet olarak iş gücü piyasalarına yönelik de desteklerin sürdürüldüğünü kaydeden bakan Tüfenkci, 2017 yılı içerisinde 500 bin kişinin SSK ve maaşının devlet tarafından karşılanması şartıyla özel sektörde istihdam edileceğini söyledi. Yine artı istihdam sağlayan işverenlere de yüzde 50 istihdam desteklerinin olacağını ifade eden Bakan Tüfenkci, "İnşallah esnaflara yönelik de önümüzdeki dönem içerisinde meclis açıldıktan sonra esnaf işsizlik fonunu hayata geçiriyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız son noktaya gelmiş durumda. Önümüzdeki hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, biz ve Mehmet Şimşek Bakanımızın başkanlığında oturup, son kararı verip, meclis komisyonuna sevk edeceğiz" dedi.

"Sicil affı maliye torbasında yer alacak"

Sicil affı ile ilgili de konuşan Tüfenkci, "Sicil affı yasa tasarısı komisyondan geçti ve genel kurula meclis açıldıktan sonra maliye torbası içerisinde gelmiş olacak. Buda 12 milyon 500 bin yaklaşık işveren ve esnafımızın beklediği bir yasa tasarısıydı. Biz, 2017 yılında artık özellikle işverenlerimiz, esnaflarımızın, bireysel kredi kullananların, kredi kartından dolayı veya herhangi bir nedenle bankalar tarafından kara listeye alınan tacirlerimiz, esnaflarımız ve vatandaşlarımız için bir beyaz sayfa açılmasını istiyoruz. Borçlarını yeniden yapılandırarak veya ödeyerek bu haktan yararlanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Suriye'de Türkiye'nin yalnız bırakıldığı konusunda hemfikiriz"

Türkiye'nin Suriye'de yalnız bırakıldığı yönündeki bir soruya da cevap veren Bakan Tüfenkci, dış politikaların hassas dengeler üzerinde şekillendiğini belirerek "ABD'nin Suriye'de Türkiye'yi yalnız bıraktığı yönünde genel olarak hem fikiriz ama Türkiye'nin son zamanlarda kendi güvenliğini sağlamak adına ta baştan beri söylediği güvenli bölge oluşturma noktasında biz adımlarımızı attık. Rusya ile geliştirdiğimiz ilişkiler neticesinde Suriye'deki ateşkesi de sağlamış olduk. Şu aşamadan sonra koalisyon güçleri bu ateşkese ve operasyona katılabilirler. Dahil olmak istiyorlarsa operasyon açık. Zaten bugünlerde koalisyon güçleri El-Bab'ta DEAŞ'ı bombaladı" diye konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yürüyen merdivenlerde korkunç kaza: Hepsi öğrenci!
Datça sahilinde ceset bulundu
Başkan Uysal şantiyelerdeki işçilerin yeni yılını kutladı
Spor Toto Basketbol Ligi
6 yıldır aranan şahıs lüks otelde sahte kimlikle yakalandı
Banvit rakibine şans tanımadı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üstüne yıkmamı istediler!
Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üstüne yıkmamı istediler!
Putin'in cevabı Obama'yı utandırdı!
Putin'in cevabı Obama'yı utandırdı!
İki genç askerimiz El Bab'da destan yazdı
İki genç askerimiz El Bab'da destan yazdı
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
Çılgın Bediş'in Banu'su evlendi!
Çılgın Bediş'in Banu'su evlendi!
Çavuşoğlu'ndan çok net YPG ve El Nusra açıklaması
Çavuşoğlu'ndan çok net YPG ve El Nusra açıklaması
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yürüyen merdivenlerde korkunç kaza: Hepsi öğrenci!
Yürüyen merdivenlerde korkunç kaza: Hepsi öğrenci!
Datça sahilinde ceset bulundu
Datça sahilinde ceset bulundu
Başkan Uysal şantiyelerdeki işçilerin yeni yılını kutladı
Başkan Uysal şantiyelerdeki işçilerin yeni yılını kutladı
Spor Toto Basketbol Ligi
Spor Toto Basketbol Ligi
6 yıldır aranan şahıs lüks otelde sahte kimlikle yakalandı
6 yıldır aranan şahıs lüks otelde sahte kimlikle yakalandı
Banvit rakibine şans tanımadı
Banvit rakibine şans tanımadı
Başbakan'dan o ile müjde
Başbakan'dan o ile müjde
'Altın kızlar' suçüstü yakalandı
'Altın kızlar' suçüstü yakalandı
Dolandırıcının yeni yıl programı yarım kaldı
Dolandırıcının yeni yıl programı yarım kaldı
Kızıltepe'de kavga: 5 yaralı
Kızıltepe'de kavga: 5 yaralı
Tarihi Şirince Mahallesi'nde yangın: 1 itfaiye eri yaralandı
Tarihi Şirince Mahallesi'nde yangın: 1 itfaiye eri yaralandı
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Uzan'dan yeni yıl mesajı
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Uzan'dan yeni yıl mesajı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English