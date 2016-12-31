31.12.2016 18:12 Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

2016 yılının üçüncü çeyreğinde büyüme rakamlarının eksiye gittiğini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 'İnşallah 2016'nın son çeyreğini yine biz büyüme rakamlarıyla tamamlamış olacağız' dedi. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde büyüme rakamlarının eksiye gittiğini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İnşallah 2016'nın son çeyreğini yine biz büyüme rakamlarıyla tamamlamış olacağız" dedi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde yatırımların değerlendirildiği toplantıya katıldı. Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç'un yanı sıra işadamlarının da katıldığı toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Tüfenkci, 2016 yılının ekonomik anlamda çok kötü bir yıl olmadığını belirtti.



"Türkiye bir şok yaşadı"



Tüfenkci, "Ama karşılaştığımız olaylar ve özellikle 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Türkiye bir şok yaşadı ve bu şokun artçı dalgaları da zaman zaman kendini hissettirdi" diye konuştu. 2016 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin beklenilenin üzerinde büyüdüğünü ancak üçüncü çeyrekte ise büyüme oranının eksiye doğru gittiğini belirten Tüfenkci, "Ama inşallah 2016'nın son çeyreğini yine biz büyüme rakamlarıyla tamamlamış olacağız" dedi.



"Türkiye'ye yönelik saldırılar yoğunlaştı"



15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını ifade ede Bakan Tüfenkci, "Türkiye'deki güven ve istikrarı bozmaya yönelik, bölmeye yönelik bu girişimler karşısında Türk ekonomisi gerçekten de hem sağlamlığı bakımından hem mali disiplini bakımından hem finansal anlamda beklenenin üzerinde bir performans sergilediğini düşünüyorum" diye konuştu.



20167 yılı yatırım yılı olacak



2017 yılının aldıkları tedbir ve teşviklerle çok daha farklı olacağını ifade eden Tüfenkci, "2017 yılının Türkiye için özellikle yatırım yılı olacağını göreceğiz. Çünkü biz orta vadeli büyüme planımızda ve bütçede 2017 yılında kamu yatırımlarını yüzde 30 oranında büyüttük. Bütün bu badirelere rağmen yatırımlardan asla taviz vermedik. İnşallah özel sektörde almış olduğumuz bu tedbir ve teşviklerle beraber 2017 yılında onlarda kamunun büyümesine ayak uydurduğunda Türkiye'nin tahminlerin ötesinde bir büyüme ve gelişme kat edeceğini yine birçok çevreyi şaşırtacağına inanıyorum. Özellikle 2017'nin ilk çeyreğinde Türkiye için yapısal bir reform olan anayasa değişikliğini milletin huzuruna getirip, milletin teveccühüyle anayasa değişikliğinin de kabul edildiğinde artık Türkiye önünü görebilen ve yatırımlarına hız veren bir ülke konumunda olacak." ifadelerine yer verdi.



"Türkiye 2017'de iyi bir performans sergileyecek"



2017 yılında Suriye'deki ateşkesin devamlılığıyla birlikte Irak'taki sıkıntılarında giderilmesi için adımların atıldığını belirten Tüfenkci, "Irak'taki kaybettiğimiz pazarların yeniden kazanılması, Suriye'ye ihracat potansiyelimizin artması ve gelişmesi, Rusya ile ticaretimizin eski ivmesini kazanması ve dünyadaki daralan ekonomiye ve ticarete rağmen Türkiye'nin 2017 yılında iyi bir performans göstereceğini inşallah hep beraber görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.



"İşgücü piyasasına desteğimiz sürecek"



Hükümet olarak iş gücü piyasalarına yönelik de desteklerin sürdürüldüğünü kaydeden bakan Tüfenkci, 2017 yılı içerisinde 500 bin kişinin SSK ve maaşının devlet tarafından karşılanması şartıyla özel sektörde istihdam edileceğini söyledi. Yine artı istihdam sağlayan işverenlere de yüzde 50 istihdam desteklerinin olacağını ifade eden Bakan Tüfenkci, "İnşallah esnaflara yönelik de önümüzdeki dönem içerisinde meclis açıldıktan sonra esnaf işsizlik fonunu hayata geçiriyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız son noktaya gelmiş durumda. Önümüzdeki hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, biz ve Mehmet Şimşek Bakanımızın başkanlığında oturup, son kararı verip, meclis komisyonuna sevk edeceğiz" dedi.



"Sicil affı maliye torbasında yer alacak"



Sicil affı ile ilgili de konuşan Tüfenkci, "Sicil affı yasa tasarısı komisyondan geçti ve genel kurula meclis açıldıktan sonra maliye torbası içerisinde gelmiş olacak. Buda 12 milyon 500 bin yaklaşık işveren ve esnafımızın beklediği bir yasa tasarısıydı. Biz, 2017 yılında artık özellikle işverenlerimiz, esnaflarımızın, bireysel kredi kullananların, kredi kartından dolayı veya herhangi bir nedenle bankalar tarafından kara listeye alınan tacirlerimiz, esnaflarımız ve vatandaşlarımız için bir beyaz sayfa açılmasını istiyoruz. Borçlarını yeniden yapılandırarak veya ödeyerek bu haktan yararlanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Suriye'de Türkiye'nin yalnız bırakıldığı konusunda hemfikiriz"



Türkiye'nin Suriye'de yalnız bırakıldığı yönündeki bir soruya da cevap veren Bakan Tüfenkci, dış politikaların hassas dengeler üzerinde şekillendiğini belirerek "ABD'nin Suriye'de Türkiye'yi yalnız bıraktığı yönünde genel olarak hem fikiriz ama Türkiye'nin son zamanlarda kendi güvenliğini sağlamak adına ta baştan beri söylediği güvenli bölge oluşturma noktasında biz adımlarımızı attık. Rusya ile geliştirdiğimiz ilişkiler neticesinde Suriye'deki ateşkesi de sağlamış olduk. Şu aşamadan sonra koalisyon güçleri bu ateşkese ve operasyona katılabilirler. Dahil olmak istiyorlarsa operasyon açık. Zaten bugünlerde koalisyon güçleri El-Bab'ta DEAŞ'ı bombaladı" diye konuştu.

