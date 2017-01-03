03.01.2017 16:19 Gümrük Bakanlığından 'Kairos Planet' uyarısı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kairos Teknoloji ya da Kairos Planet unvanlarıyla ifade edilen sistemin merkez adresinin İngiltere olduğu ve Türkiye'de şube, acente, bayi, ortaklık adı altında herhangi bir temsilciliğinin bulunmadığını kaydetti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kairos Teknoloji ya da Kairos Planet unvanlarıyla ifade edilen sistemin merkez adresinin İngiltere olduğu ve Türkiye'de şube, acente, bayi, ortaklık adı altında herhangi bir temsilciliğinin bulunmadığını kaydetti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kairos Planet'e karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık, son dönemde yaygınlaşan Kairos Teknoloji ya da Kairos Planet unvanlarıyla ifade edilen sistemin merkez adresinin İngiltere olduğunu ve Türkiye'de şube, acente, bayi, ortaklık adı altında herhangi bir temsilciliğinin bulunmadığını belirterek, bununla birlikte sosyal medya ve internet ortamı başta olmak üzere değişik iletişim platformlarında kendilerini şirketin Türkiye distribütörü ya da temsilcisi olarak tanıtan çok sayıda kişinin bulunduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Bakanlıktan söz konusu sistemle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Sistemi ülkemizde başlatan, yayan ve ticari amaçlarla destekleyenlerin faaliyetlerinin Bakanlığımızca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmek üzere denetim programına alındığı 15 Temmuz 2016 tarihli Bakanlığımız duyurusunda ifade edilmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımız Müfettişlerince 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Türkiye'de Kairos Technologies Limited Şirketine ait satış sisteminin tanıtımını yaptığı, yaydığı ve yeni üyelerin sisteme dahil edilmesini sağladığı tespit edilebilenler nezdinde gerçekleştirilen denetim neticesinde hazırlanan raporda; şirketin satış sisteminde, sisteme yeni üyeleri kazandırmanın ödülünün, kira gelirinden çok daha yüksek bir seviyede tutulduğu ve üyelerin, satın aldığı ürün paketlerinden kira geliri elde etmekten çok sisteme yeni üyeler kazandırma yönünde dolaylı olarak teşvik edildiği, bu yönüyle de üye genişlemesine dayalı, sisteme daha önce dahil olanların daha çok kazanç elde ettikleri, sistemin alt kollarında yer alan üyelerden elde edilen gelirlerin sistemin üst basamaklarında yer alan üyelere aktarıldığı, kariyer ilerlemelerinin sağlanabilmesini diğer üyelerin de belli koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir."

Söz konusu tespite ilişkin olarak ilgililer hakkında 6502 sayılı Kanunun 77'nci maddesinin 17'nci fıkrasında yer alan; 'Bu Kanunun 80 inci maddesine aykırı olarak piramit satış sistemini başlatan, düzenleyen veya toplantı, elektronik posta veya diğer birçok kimsenin de katılımını sağlamaya elverişli yöntemlerle yayan veya böyle bir sistemin diğer bir şekilde yayılmasını ticari amaçlarla destekleyenler hakkında 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır' hükmü uyarınca ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

(Benan Özben / İHA)

