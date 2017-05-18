Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çifti aynı sahnede

Pop müziğinin güçlü ve sevilen ismi Gülşen ile aranjör eşi Ozan Çolakoğlu, İzmir Optimum'da düzenlenecek konserde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Pop müziğinin güçlü ve sevilen ismi Gülşen ile aranjör eşi Ozan Çolakoğlu, İzmir Optimum'da düzenlenecek konserde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sesi ve güzelliğiyle binlerce hayranının gönlünü fetheden yıldız Gülşen hit şarkılarını Optimum'da seslendirecek. Müzik dünyasındaki başarılı çalışmaları kadar, güzelliğiyle de sevenlerini büyüleyen Gülşen, 21 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da İzmir Optimum Outlet'te hayranlarının karşısında olacak. Gülşen ve Ozan Çolakoğlu sevilen şarkıları ile İzmirlilere tam anlamıyla bir müzik ziyafeti sunacaklar. Yeni anne olan güzel şarkıcı Gülşen, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşatırken ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu, set başına geçerek Gülşen'in şarkılarına eşlik edecek. Dans şovlarıyla izleyenleri adeta büyüleyen Gülşen, İzmir Optimum'da hem dillerden düşmeyen hit şarkılarını seslendirecek hem de müthiş sahne şovu ile unutulmayacak bir konser yaşatacak.

Özel sesi, şarkı yazarlığı ve yorumculuğuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Türk pop müziğinin başarılı ismi Gülşen, son albümü "Bangır Bangır"daki birbirinden güzel parçaları ile Optimum'da kulakların pasını silecek.

