Gülmen ve Özakça'ya destek eylemine müdahale

Kızılay Yüksel Caddesi'nde açlık grevi yaparken gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek için eylem yapan gruba polis müdahale etti.
Kızılay Yüksel Caddesi'nde açlık grevi yaparken gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek için eylem yapan gruba polis müdahale etti. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmasını protesto etmek isteyen Semih Özakça'nın eşi Esra Özakça, annesi Sultan Özakça ile birlikte Kızılay Yüksel Caddesi üzerinde bulunan İnsan Hakları Anıtı önüne gelen grup, açıklama yapmak istedi. Polis, önce grubun dağılması yönünde anonslar yaptı, ardından anıtın önünü terk etmeyen gruba biber gazı ile müdahalede bulundu. (Ömer Çetin - Mustafa Apaydın / İHA)
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