Gülmen ve Özakça protestosuna müdahale

Kızılay Yüksel Caddesi'nde açlık grevi yaparken gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek için eylem yapan gruba polis müdahale etti.
Kızılay Yüksel Caddesi'nde açlık grevi yaparken gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek için eylem yapan gruba polis müdahale etti. Sakarya Caddesi'nde toplanan grubu polis ekipleri uyardı. Uyarıları grubun dikkat almaması üzerine eylemciler gözaltına alındı. (Uğur Kan Yüksek / İHA)
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