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Gülmen ve Özakça protestosuna müdahale: 6 gözaltı
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Gülmen ve Özakça protestosuna müdahale: 6 gözaltı

İstanbul Beyoğlu'nda açlık grevi yaparken gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek için eylem yapan gruba polis müdahale etti. Altı kişi gözaltına alındı.

İstanbul Beyoğlu'nda açlık grevi yaparken gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek için eylem yapan gruba polis müdahale etti. Altı kişi gözaltına alındı.
Beyoğlu İpek Sokak'ta toplanan altı kişi açlık grevi yaparken gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek eylemi gerçekleştirmek istedi.Sokağa gelen çevik kuvvet ekipleri ilk önce grubu uyardı. Polis grup arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik ardından polis tarafından altı kişi gözaltına alındı.
(Caner Sönmez/İHA)

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