Güliz Ayla ve Mabel Matiz'den unutulmaz konser

Mersin'in Mut ilçesinde 55. Uluslararası Mut Karacaoğlan, Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin ilk akşamında, pop müziğin sevilen sanatçılarından Güliz Ayla ve Mabel Matiz hayranlarına unutamayacakları bir konser verdi.

Mersin'in Mut ilçesinde 55. Uluslararası Mut Karacaoğlan, Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin ilk akşamında, pop müziğin sevilen sanatçılarından Güliz Ayla ve Mabel Matiz hayranlarına unutamayacakları bir konser verdi.

Gecede ilk olarak Güliz Ayla, ardından Mabel Matiz sahneye çıktı. Hayranları ünlü sanatçılara konser boyunca eşlik etti. Ünlü sanatçılara, günün anısına Karacaoğlan ve kayısı plaketi armağan edildi. Sanatçılara plaketlerini Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz verdi.

Mut'ta konser vermekten çok büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Güliz Ayla ve Mabel Matiz, Belediye Başkanı Nebi Yılmaz'a teşekkür ettiler. Güliz Ayla, "Mut'un kayısısı çok lezzetli, hele insanları sıcakkanlı, neşeli olmakla beraber beni de sahnede coşturdular" dedi.

Başkan Nebi Yılmaz da, "Sizin gibi ünlü sanatçılarımızı Mut Karacaoğlan, Kayısı Kültür ve Sanat Festivalimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Müziklerinizle bize neşe kattınız teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(Hasan Çetin /İHA)