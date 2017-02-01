01.02.2017 13:28 'Gülen ziyaretçiler aracılığıyla mesajlarını iletmeyi sürdürüyor'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Elebaşı terörist Gülen Pensinvanya'dan Türkiye'ye ziyaretçiler aracılığıyla örgüt üyelerine mesajını iletmeye devam ediyor' dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Elebaşı terörist Gülen Pensinvanya'dan Türkiye'ye ziyaretçiler aracılığıyla örgüt üyelerine mesajını iletmeye devam ediyor" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında Anayasa değişikliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "CHP halktan korktuğu için halka gitmesini engellemek istiyor. Bir yandan halk partisi olacaksınız öte yandan da halkın iradesine bir işin gitmesini engellemek için mahkemeye koşacaksınız. Halkın hakemliğiyle sonuçlanacak bir konunun Anayasa Mahkemesine götürülmesi halka inanmamaktır. Halktan korkuyor, halka güvenmiyor. CHP halkın önüne gittiği zaman halk yalanlara, yanlışlara iftiralara aldatmalara prim vermeyecektir. Türk halkı Kılıçdaroğlu'ndan da AK Partiden de diğer partilerden de daha akıllı. Türk halkı bu anayasa değişikliğinin ne getirdiğini, ne götürdüğünü emin olan bir köy kahvesine gidin, oradaki vatandaşların Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ve bütün siyasilerden daha sağlıklı bir değerlendirme yaptığını göreceksiniz. Anayasaya aykırılık yok. Anayasa Mahkemesi'nin bu değişiklik konusunda yapabileceği bir şey yok" ifadelerini kullandı.



"CUMHURİYET HALK PARTİSİ 'TEK ADAMLIK' DİYEREK MİLLETLE ALAY DİYOR"

CHP'nin tek adamlık iddialarına cevap veren Bozdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi 'tek adamlık' diyerek milletle alay diyor. Bu cumhurbaşkanlığı sistemine iftiradır. Büyük bir yalandır. Hükümet yasamanın içinden çıkmayacak, doğrudan halkın iradesinden çıkacak. Hükümet şu an tasarı veriyor, yeni düzende tasarı veremeyecek. Cumhurbaşkanı Meclis Başkanı'na, 'Benim şu yasaya ihtiyacım var' diyecek. Bu, parlamentoyu da güçlendiren bir sistem. Parlamenterler oturacak, kendileri karar verecek. Şimdi öyle değil" şeklinde konuştu.



"ATATÜRK'E OLMAYAN YETKİ VERİLİYOR MU?"

Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün cumhurbaşkanı parlamentoyu feshedebiliyor mu? Ama Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, "Atatürk'te olmayan yetkiyi bile veriyorlar." Allah'tan korkun. 7 Haziran'dan sonra bu yetki kullanıldı mı, kullanıldı. Sanki ilk defa bu yetki verilmiş gibi söylüyor. 'Cumhurbaşkanlığıyla anlaşamazsanız, kilitlenme olursa seçim kararı alarak cumhurbaşkanının görevine son verebilirsin' deniyor. Parlamentoya bu yetki veriliyor. Nasıl tek adamlık olacak? Ama bu değişiklik 'Cumhurbaşkanı sen parlamentoyu seçime götürürsen kendi görevine de son vereceksin' diyor.Cumhurbaşkanlığı denetimsiz mi kalıyor? Hayır. Millet denetleyecek. Yargı denetimi getiriliyor. Yeni düzen, cumhurbaşkanı işlediği iddia edilen bütün suçlardan dolayı suçlanma imkanı getiriliyor."



"KİM TÜRKİYE'DE İHANET EDENLERİ İADE ETMİYORSA, BİZ DE AYNI ÜLKELERE AYNI KISTASLARI UYGULAYACAĞIZ"

Terörist ele başı Fethullah Gülen'in iadesi konusunda gerekirse yine ABD'ye gidip Adalet Bakanıyla görüşebileceğini belirten Bakan Bozdağ, "Gülen'in iadesi konusunda Obama yönetimi döneminde yol katedilmedi, görüşmeler yapıldı, evraklar gönderildi uzmanlar arası görüşmeler yapıldı. Netice alıcı bir görüşme olmadı. İlgi alaka konusunda sorun yok, icraata baktığımızda işlem yok. Elebaşı terörist Gülen Pensinvanya'dan Türkiye'Ye ziyaretçiler aracılığıyla örgüt üyelerine mesajını iletmeye devam ediyor. Trump yönetimiyle de bu konu en üst düzeyde konuşulacak ele alınacak, Türkiye'nin talebi tekrar tekrar kendilerine iletilecektir, birinci gündem bu olacaktır, terör olacaktır. Benim de bizzat gündemim bu olacaktır, yeni adalet bakanı göreve başladıktan sonra ABD Adalet Bakanını Türkiye'ye davet edebiliriz. Türkiye olarak bizim taleplerimizin olumlu karşılanmasını bekliyoruz. Sonuç alabilir miyiz onu bilemiyoruz, nasıl bir tavır takılacağına karşın şöyle olacak deme imkanımız yok, pozitif gelişmeler olacağı yönündeki beklentilerimiz tam" açıklamasında bulundu.

Darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmeyen Yunanistan'a tepki gösteren Bozdağ, "Yunanistan Türkiye gibi askeri darbe yaşamış ve bunların bedellerini ödemiş bir ülke. Bu açıdan da bizim Yunanistan'dan beklentimiz yüksek. Ama son gelişmeler gösterdi ki, bu beklentilerin gerçekleşme ihtimali zayıf. 2007'den bu yana bizim taleplerimize hiçbir olumlu cevap verilmedi. Bir sürü terör örgütü mensubu var orada, hiçbiri iade edilmedi. Umarız ki bundan sonra olumlu bir gelişme olur. Almanya'da da benzer bir durum görüyoruz. Türkiye'nin aleyhine faaliyette bulunmuş, Türkiye devletine ve Türk milletine ihanet etmiş kişilerin hiçbirisini bugüne kadar Türkiye'ye iade etmediler. Yunanistan da, Almanya da iade etmedi. Batılı ülkelerin önemli bir kısmı iade etmedi. Bundan sonra Türkiye olarak biz de kim adli yardımlaşma konusunda olumlu yaklaşıyorsa, biz de onlara karşı olumlu yaklaşıyoruz. Kim Türkiye'de ihanet edenleri iade etmiyorsa, biz de aynı ülkelere aynı kıstasları uygulayacağız" dedi.



CNN'DEKİ FETÖ'CÜYE TEPKİ

Bozdağ, CNN İnternational'da yayınlanan FETÖ'cü darbecinin röportajına tepki göstererek, "CNN International herhalde, Trump'tan fırça yiyince Amerika'ya ilişkin yayınlarına kesip yine Türkiye ile ilgili yayın yapmaya başladı. Ama esas olan, Türk vatandaşı olan, Türk ordusunda general düzeyine kadar yükselmiş olan kişilerin Türkiye devletine, Türk ordusuna ihanet etmeleri. Darbe yaparken büyük bir ihanet yaptılar, şimdi de Türkiye'nin aleyhine utanmaz alçak herifler konuşuyorlar. Casusluk yapıyorlar. Türkiye'nin bilgilerini sızdırıp kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. FETÖ'nün generali olduğu çok net. Türk milleti zarar görsün diye herkesle dayanışma içerisinde" değerlendirmesinde bulundu.



"BİN 94 FETÖ DAVASI AÇILDI"

Darbe soruşturmaları hakkında bilgi veren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Herkes adaletin yerini bulmasını istiyor bunda şüphe yok. Adaletin yerini bulması için de soruşturmaların bitmesi yargılamaların yapılması ve sonuca göre kararların çıkması gerekiyor. Bu da bir zaman alıyor. Soruşturmalara baktığımızda 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bu yana epey bir zaman geçti. Ama yoğunluğa baktığımızda, darbe girişimi oldu ve pek çok yerde darbeye karışan asker sivil polis başka kamu görevlileri oldu, bunlara ilişkin soruşturmaların yapılması, delillerin toplanması değerlendirilmesi, çok fazla dijital veri var, bunların deşifresi analizi gerçekten çok ciddi zaman alıyor. Aralık ayı ve kasım ayı içinde açılan davalar var. Erzurum'da mahkeme darbe teşebbüsüne karışanlar ile ilgili ilk kararını verdi. Şu ana kadar Türkiye genelinde bin 94 davanın açıldığını görüyoruz. Hem darbe teşebbüsüyle ilgili hem de FETÖ örgüt üyeliği ve örgüt adına işlenen suçlarla ilgili açılan toplam dava sayısının bin 94 olduğunu görüyoruz."

(Pelin Üzek/İHA)

