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Gülen'in kuklasını direğe astılar
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Gülen'in kuklasını direğe astılar

İstanbul'daki darbe ana davasının görülmesine Silivri'de devam edilirken 15 Temmuz Gazileri Platformu üyeleri de Silivri cezaevi önüne geldi. Dernek başkanı Erol Bulut, idam istediklerini söylerken, bir vatandaş FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i temsil eden yastıklardan yapılmış kuklayı direğe astı.

İstanbul'daki darbe ana davasının görülmesine Silivri'de devam edilirken 15 Temmuz Gazileri Platformu üyeleri de Silivri cezaevi önüne geldi. Dernek başkanı Erol Bulut, idam istediklerini söylerken, bir vatandaş FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i temsil eden yastıklardan yapılmış kuklayı direğe astı.
15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin "Yurtta Sulh Konseyi' İstanbul yapılanmasını da kapsayan İstanbul'daki darbe ana davasının görülmesine Silivri'de devam ediliyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Cezaevi önündeki duruşma salonunda görülen duruşmaya, sanıklar camları filmli iki otobüsle getirildi.
Duruşmayı yakından takip etmek isteyen bir çok insan da sabah erken saatlerde cezaevinin önüne geldi. Burada pankartlar açan ve sloganlar atan kalabalık grup 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimini protesto etti.
15 Temmuz Gazileri Platformu üyeleri de duruşmayı yakından takip etmek için Silivri'ye geldi. Ellerinde dövizler ve Türk Bayraklarıyla cezaevine gelen dernek üyeleri sanıkların idam edilmesini istediklerini belirtti. Dernek üyeleri sık sık "Silivri FETÖ'ye mezar olacak" sloganı attı.
Platform üyeleri adına bir açıklama yapan 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, " Bu vatana ihanet eden bu teröristlerin cezasını görmek bizim için en büyük onur olacak bu vatan sahipsiz değil. Bizim kanımız aktı vatan için helal olsun. Bu vatanın 80 milyonu da gazidir. Bize tuzak kurdular ama kurdukları tuzaklarda boğulacaklar. Ben hakimlerimizden şunu rica ediyorum. Bu hainlere hain muamelesi yapsınlar. İdam istiyoruz. Canımız yanıyor. Etimizden et canımızdan can verdik. Feda olsun bu memlekete anacak buradan geçerken bu hainleri adam gibi geçirmesinler. Mümkünse burunlarına zincir taksınlar, tasma taksınlar bu köpeklere. Sayın cumhurbaşkanımız 'gelsin önüme onaylarım' diyor. Getirin şu idamı bundan sonra olmasın bu hainlikler. 10 yılda bir darbe yiyoruz. Ülke ayağa kalksın adalet istiyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan bir vatandaş elinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i temsil eden yastıklardan yapılmış kuklayı direğe astı.
(Alper Korkmaz - Yusuf Melikoğlu/İHA)

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