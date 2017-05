Gülen'in akrabası beraat etti

Eskişehir'de Fetullah Gülen'in akrabası olan DSİ çalışanı Nurettin Said Avcı, beraat etti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında görülen davada karar çıktı. Fetullah Gülen'in halasının oğlu Kazım Avcı'nın oğlu olan Eskişehir DSİ'de bilgisayar işletmeni Nurettin Said Avcı ve yine DSİ çalışanı Necdet Aydın son kez hakim karşısında savunma yaptılar. Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan FETÖ örgüt yetkilisi olduğu iddia edilen Necdet Aydın, terör örgütü ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirterek mahkeme heyetinden beraatını istedi.

Fetullah Gülen'in akrabası olan Nurettin Said Avcı ise savunmasında, "Fetullah Gülen babam ile dayı hala çocuklarıdır. Sadece Fetullah Gülen'in akrabalığım nedeniyle yargılanıyor olmam doğru değildir. Ben terör örgütüne üye değilim ve yardım da etmiş değilim. Terör örgütüne kim üye ise kim darbe girişimine katkı sağlamış ise cezalandırılmasını ben de isterim" dedi.

Duruşma sonucu mahkeme heyeti sanıklardan Necdet Aydın'ı 9 yıl hapis cezasına çarptırırdı. Nurettin Said Avcı'nın ise beraatına karar verildi