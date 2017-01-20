Güldüren diyalog

Bir gazetecinin, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı kastederek, 'Sizin karneniz nasıl?' diye sorması üzerine Başbakan Yıldırım, 'Onun karneyi ben vereceğim, daha doldurmadım' cevabını verdi. Yıldırım'ın bu ifadeleri gülüşmelere neden oldu.

Bir gazetecinin, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı kastederek, "Sizin karneniz nasıl?" diye sorması üzerine Başbakan Yıldırım, "Onun karneyi ben vereceğim, daha doldurmadım" cevabını verdi. Yıldırım'ın bu ifadeleri gülüşmelere neden oldu.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Emek Merkez Camii'nde kıldı. Karnelerini alan çocuklar, Başbakan Yıldırım'ın camiden çıkışını bekledi. Yıldırım, çocukları öperek onlara satranç ve oyuncak hediye etti, ardından ise çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan Yıldırım'ın daha sonraki durakları ise taksiciler ve çay salonu oldu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, vatandaşların sorunlarını dinledi. Başbakan Yıldırım'a Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da eşlik etti.

Başbakan Yıldırım, tüm bu ziyaretlerin öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bugün öğrencilerin karnelerini almasının hatırlatılması üzerine Yıldırım, sözü Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a bıraktı. Öğrencilere başarılar dileyen Yılmaz, "Tatilde tatil yapsınlar. İnşallah, kendilerini kültürel, sanatsal ve sosyal yönden geliştirecek etkinliklerde yer alsınlar. Kitap okusunlar, sinemaya gitsinler, ailesiyle beraber bir huzur evini ziyaret edebilirler, bir tarihi ve kültürel edebilirler. Ankara'da Hacı Bayramı ziyaret edebilirler. Anıtkabir'i ziyaret edebilirler" diye konuştu.

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "O karne öğrencilerle birlikte bize de verildi, yani Milli Eğitim Bakanına da verildi. Varsa eksiklikler, kusurlar o bizim kusurlarımızdır. Dolayısıyla velilerin de bunu dikkate almalarını rica ediyorum."

Bir gazetecinin, "(Milli Eğitim Bakanı) Sizin karneniz nasıl?" diye sorması üzerine Başbakan Yıldırım, "Onun karneyi ben vereceğim. Daha doldurmadık" ifadelerini kullandı. Yıldırım'ın bu sözleri gülüşmelere neden oldu.

(Enise Vural / İHA)