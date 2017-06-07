Gülde sezon uzadı, rekolte arttı

Dünya gül üretiminin yüzde 60'ın karşılayan Isparta'da gül bahçelerinde hasat devam ediyor. Isparta'dan bu yıl 8 bin tonun üzerinde gül çiçeği toplanması bekleniyor.

Dünya gül üretiminin yüzde 60'ın karşılayan Isparta'da gül bahçelerinde hasat devam ediyor. Isparta'dan bu yıl 8 bin tonun üzerinde gül çiçeği toplanması bekleniyor.

Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da gül hasadı devam ediyor. Toplam 25 bin dekarlık alanda gül çiçeğinin toplandığı Isparta'da bu yıl iklim koşulları nedeniyle 45 gün süren hasat döneminin 20 gün kadar daha uzaması bekleniyor.



SABAH 05.00'TE TOPLAMAYA BAŞLANIYOR

Gül bahçeleri Isparta'da binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplanan güller üreticiye teslim ediliyor. 10 yıldır ailesiyle birlikte gül toplayan Yakup Uğur, "Sabahın erken saatlerinde toplamaya çıkıyoruz. Saat 9 buçuğa kadar gülü topluyoruz. Zaman zaman yorucu oluyor. Arılarla mücadele ediyoruz. Ama emeğimizin karşılığını almak güzel bir şey. Günde 100 kilo civarında gül çiçeği topluyoruz. Gülde kazanç oluyor. Emeğimizin karşılığını alıyoruz" dedi. Gül toplayarak aile ekonomisine katkı sunan Hayriye Gülay 20 yıldır gül toplamaya geldiğini belirterek, " Sabah 5'te kalkıp geliyoruz. Gülün durumuna göre 40 kilo gül topluyorum. Aile ekonomisine katkı sağlıyorum. Bir babamda maaşım var. Hiç olmazsa gül kömür paramı çıkarıyor. İhtiyacı olan gül toplama geliyor. Gül toplamak zor. Belin ağrıyor, saban erken kalkıyorsun zorluğu var tabi" diye konuştu.



ÜRETİCİ ALIM FİYATINDA ARTIŞ BEKLİYOR

Gül üreticisi İsmail Seçer de yıl içinde iki kez gübre verip üç kez gül bahçelerinin ilaçlandığını ifade ederek, "Girdiler yüksek ama gül çiçeği fiyatı da şu anda revaçta olduğu için bizi kurtarıyor. Ama daha önceki yıllarda kurtarmıyordu. Sabah geliniyor, hava ısınıncaya kadar toplanıyor. Şu anda üretim konusunda bir sorunumuz yok. Havaların yağmurlu gitmesi de iyi oluyor" diye konuştu. 1984 yılında gül çiçeği alım fiyatının kilo başına 1000 Tl olduğunu kaydeden Seçer , " O dönemle kıyas edilirse şimdi 10 liranın üzerinde olması lazım ama 7.5 lira. Bu sezon için fiyat artışı beklentimiz var. En azından enflasyona göre geçen yıla göre yüzde 30 artış olması lazım. Gülün geleceğini çok iyi görmüyorum. Bu işi 40 yıldır yapıyoruz. Her 15 yılda bir gül böyle revaçta olur sonra geriler. Şimdi dikimin çok fazla olduğu belirtiliyor. Ancak bir ürünün çokluğu para etmiyor. 7.5 dönüm arazide gül üretimi yapıyor ve 2.5 ton gül alıp Gülbirlik'e veriyoruz" şeklinde konuştu.



HASAT DÖNEMİ UZAYACAK

Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, gül hasadının Mayıs ayında başladığını belirterek, "Üreticilerimiz sabahın erken saatlerinde topladıkları gülü alım merkezlerine bırakıyorlar. Bölgemizde 25 bin dekarlık ekeli bir gül bahçesi var. Geçen yıla oranla rekoltede yüksek bir yol olacak, 8 bin ton üzerinde rekolte beklentimiz var. Yağışların devam etmesinden dolayı hem verimde hem rekolte de artış söz konusu oldu. Bu üretimi yapılacak olan gül yağı, gül konkrenti ve gül suyu gibi gül orjinli ürünlerin kalitesi ve sağlık açısından etkilerinin fevkalade olacağının işaretidir. Hava şartları bu şekilde devam edecek olursa belki Temmuz ayına da sarkabilir. Normal şartlarda 45 günlük bir süredir bu ama bu yıl uzayacağa benziyor. Rekoltede geçen seneye göre artış çok önemli. İnsanlar bu bahçelerde bakım yapıyor. İlaçlıyor emek harcıyor karşılığını 15-20 günde almak istiyor. Emekleri boşa gitmiyor" diye konuştu.



ERKEN TOPLANMASI GEREKİYOR

Gül çiçeğinin diğer tarımsal ürünlerle karşılaştırıldığında çok farklı bir özelliğe sahip olduğunu ileten Çelik, "Ne sıcağa ne soğuğa dayanıklı olan bir ürün. Bu bakımdan sabahın erken saatlerinde toplanması fabrikalara ulaştırılması büyük önem arzediyor. Burada belki üretici öğlene kadar kendisi toplar ama işçi sayısını artırmak suretiyle en erken bitirmek için gayret sarfediyor" diye konuştu.

(Ferhat Kaya / İHA)