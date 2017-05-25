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Gül üretiminde milyonluk su tasarrufu
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Gül üretiminde milyonluk su tasarrufu

Burdur Lisinia Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Veteriner Hekim Öztürk Sarıca, organik yaşamın savunulduğu Lisinia Proje'nin alt projesi olan Gül Projesi kapsamında tamamen doğal yollarla yapılan gül üretiminde 80 bin TL enerji tasarrufu ve 1 milyon 250 bin ton su tasarrufu elde ettiklerini açıkladı.

Burdur Lisinia Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Veteriner Hekim Öztürk Sarıca, organik yaşamın savunulduğu Lisinia Proje'nin alt projesi olan Gül Projesi kapsamında tamamen doğal yollarla yapılan gül üretiminde 80 bin TL enerji tasarrufu ve 1 milyon 250 bin ton su tasarrufu elde ettiklerini açıkladı.
Burdur Gölü'nün sularının çekilmesi nedeniyle Göller Yöresindeki su havzalarının korunması amacıyla oluşturulan gül projesi kapsamında Burdur Gölü etrafında az su tüketimi ile üretilen ürünleri yetiştiren Burdur Lisinia Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Veteriner Hekim Öztürk Sarıca, 4 yıl önce, 200 dekar alanda başladıkları gül üretimi ile toplam 5 milyon ton civarında su tasarrufu sağladıklarını dile getirdi.

30 TONA YAKIN GÜL HASADI BEKLİYORLAR
Lisini proje kapsamında üretimi yapılan Burdur Gül'ünden bu yıl 30 tona yakın hasat beklediklerini ifade eden Lisinia Kurucusu Öztürk Sarıca, "Bundan 4 yıl kadar önce başlatmış olduğumuz Gül Projesi ile bu yıl itibariyle ciddi bir hasat durumuna ulaştık, yaklaşık 30 tona yakın gül hasadı bekliyoruz ve bu süreç içinde damlama sulama sistemleri kullanarak 80 bin TL enerji tasarrufu sağladık. Yıllık olarak da 1 milyon 250 bin ton su tasarrufu yaptık. Toplam 5 milyon ton civarında su tasarrufumuz oldu, tabi ki bu bizim için Burdur Gölü'ne ciddi bir katkı olarak görünüyor. Diğer taraftan Gül Projemiz, Burdur ve Göller Bölgesinde büyükbaş hayvancılığa alternatif olarak aromatik bitki ve küçükbaş hayvancılık projemizin ilk basamağıdır, hem su rezervi noktasında hem de kilogramını 10 TL'den sattığımız gül konusunda yaptığımız bu çalışmalar bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor, gelecek neslimize ciddi umutlar veriyor" dedi.

SIFIR FAİZLİ KREDİ İÇİN GÜL TARLALARINI SÖKTÜLER
Burdur'daki üreticilerin büyükbaş hayvancılık projesi kapsamında sıfır faizli olarak verilen mısır ve yonca kredileri nedeniyle gül tarlalarını söktüklerini, sökülen gülleri alarak, 200 dekar alanda yetiştirdiklerini ve böylece Burdur Gülünün çeliklerini muhafaza ettiklerini anlatan Sarıca, "Bundan 4 yıl kadar yıl önce büyükbaş hayvancılık için sıfır faizli krediler veriliyorken, insanlar mısır ve yonca üretmek için gül tarlalarını söktüler. Halbuki biz o sıralar söylemiştik, büyükbaş hayvancılığın mısır ve yonca tarımının çok fazla tükettiğini, ileride bu gülleri sökmemeleri gerektiğini ve onlara para kazandırma noktasında çok iyi bir gelir kazandıracağını iletmiştik ama onlar söktüler ve onların söktükleri gülleri biz Lisinia proje alanına diktik ve toplamda 200 dekarlık gül tarlasına ulaştık, biz hala Burdur'un eski güllerinin çeliklerini burada muhafaza ediyoruz ve bunlardan üretim yapıyoruz, önümüzdeki yıllarda gül dikmek isteyenlere bu konuda da yardımcı olmaya çalışacağız ki suların her geçen gün azaldığı göller yöresinde, gül tarımının yapılması hem sularımız konusunda hem de üreticinin fazla kazanması noktasında mutlaka kurtarıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.
(Hayal Girişim/İHA)

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