Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Güçlükle yürüyen yaşlı kadını gasp kamerada
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Güçlükle yürüyen yaşlı kadını gasp kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolda güçlükle yürüyen kadının çantasını gasp eden şahıs, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolda güçlükle yürüyen kadının çantasını gasp eden şahıs, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu'da Silahtarağa Mahallesi Akıncılar Caddesi Fehmi Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, adı açıklanmayan ve yolda güçlükle ilerleyen yaşlı kadın kapkaç mağduru oldu. Yaşlı kadının kolunda taşıdığı çantayı gasp eden şüpheli, kadının elindeki çantayı alarak kaçtı. Kapkaç şüphelisine direnmeye çalışan, elindeki bastonla vurmak isteyen yaşlı kadın, başarılı olamayınca sokağın ortasına savruldu.
Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden yola çıkarak Y.B. (20) adlı şüpheliyi tespit etti.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin 2 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlendi. Nitelikli yağma suçlaması ile gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Serdar Şahin/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Beşiktaş, Quaresma ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı
AB'de AB'ye destek azalıyor
Mersin'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
Hollande Mahmud Abbas ile görüştü
Manisa'da FETÖ operasyonu: 28 polis tutuklandı
Kahramanmraş'ta 11 polis FETÖ'den tutuklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Gökçek'ten Çanakkale depremi için inanılmaz iddia!
Gökçek'ten Çanakkale depremi için inanılmaz iddia!
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Öğretmenler dikkat! 6 yıl 20 branşta kadro yok işte liste!
Öğretmenler dikkat! 6 yıl 20 branşta kadro yok işte liste!
Çanakkale'de son deprem şok etti büyüklüğü kaç?
Çanakkale'de son deprem şok etti büyüklüğü kaç?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Beşiktaş, Quaresma ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı
Beşiktaş, Quaresma ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı
AB'de AB'ye destek azalıyor
AB'de AB'ye destek azalıyor
Mersin'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
Mersin'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
Hollande Mahmud Abbas ile görüştü
Hollande Mahmud Abbas ile görüştü
Manisa'da FETÖ operasyonu: 28 polis tutuklandı
Manisa'da FETÖ operasyonu: 28 polis tutuklandı
Kahramanmraş'ta 11 polis FETÖ'den tutuklandı
Kahramanmraş'ta 11 polis FETÖ'den tutuklandı
4 servis, 2 otomobil birbirine girdi: 23 yaralı
4 servis, 2 otomobil birbirine girdi: 23 yaralı
Güçlükle yürüyen yaşlı kadını gasp kamerada
Güçlükle yürüyen yaşlı kadını gasp kamerada
Derbi PFDK'lık oldu!
Derbi PFDK'lık oldu!
Putin Türk Akımı projesini onayladı
Putin Türk Akımı projesini onayladı
Fenerbahçe maçı öncesi neşeli antrenman
Fenerbahçe maçı öncesi neşeli antrenman
Akaryakıt istasyonunda silahlı gasp girişimi kamerada
Akaryakıt istasyonunda silahlı gasp girişimi kamerada

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English