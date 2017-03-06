Gübre yiyen onlarca keçi telef oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir zeytin bahçesinde otlarken yedikleri gübre sonrası bir bir yere yığılan onlarca keçi telef oldu.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir zeytin bahçesinde otlarken yedikleri gübre sonrası bir bir yere yığılan onlarca keçi telef oldu.

Baba mesleği olan ve 40 yıldır Kırkağaç'ta hayvancılıkla uğraşan Özkan Kaçar'a ait yüzden fazla keçinin zehirlenerek telef olduğu iddia edildi. Kırkağaç'ın Yamaçlar Evler civarlarındaki alanda hayvanlarını otlatan Özkan Kaçar, komşusunun tarlasına giren hayvanlarının bir anda yere yığıldığını gördü. Tarlaya giren hayvanlar tek tek yere düşerken, ortaya çıkan manzara yürekleri dağladı. Yüzden fazla hayvan telef olurken, birçok hayvan da acı içinde kıvrandı.

Kırkağaç İlçe Jandarma ekipleri olay ile ilgili araştırmalarını sürdürürken, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de olay yerinde incelemelerde bulundu. Kırkağaç Belediyesi ekipleri ise telef olan hayvanları kepçelerle tek tek toplayarak kamyonlara doldurdu.



"PERİŞAN OLDUM"

Hayvancılıkla geçimini sağlayan ve yaşanan olay sonrası hemen hemen bütün hayvanlarını kaybeden Özkan Çakar, olayı gözyaşları içinde anlatarak, "Yedikleri gübreden dolayı yaklaşık 115-120 hayvanım telef oldu. Bunların çoğu 1 ay önce doğum yaptı. Yavruları da ortada kaldı. Uzun lafın kısası perişan oldum. Yetkililerin bana destek çıkmasını istiyorum. 100 bin TL'den fazla zararım var. 40 yıldır bu işi yapıyoruz. Yetkililerin bir an önce bana yardımcı olmasını talep ediyorum" dedi.

Olay yerinde incelemelerini sürdüren İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Cihan Doğan ise "Bir üreticimizin rakam henüz net değil ama yüze yakın hayvanı telef oldu. Keçiler zeytinlik içerisinde ölü vaziyette dağınık haldeler. Bununla ilgili veteriner arkadaşımız hayvanları alıp İzmir'e laboratuvara gönderecek. Konunun takipçisiyiz. Çok üzgünüz, vatandaşımıza geçmiş olsun" diye konuştu.

(Hakan Demir / İHA)