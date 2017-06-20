Guatemela'da heyelan: 11 ölü, 9 yaralı

Guatemela'nın San Pedro Soloma kentinde, etkili olan yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda 11 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Guatemela'nın San Pedro Soloma kentinde, etkili olan yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda 11 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Guatemela'nın San Pedro Soloma kentinde şiddetli yağışlar, toprak kaymasına yol açtı. İlk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ulusal Afet Merkezi Conred'in sözcüsü, toprak kaymasının San Pedro Soloma kentinde meydana geldiğini, birçok evin heyelan altında kaldığını bildirdi.
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