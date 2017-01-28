Guatemala'nın en aktif yanardağı bu yıl ilk kez patladı

Guatemala'nın en aktif yanardağı olan ve Volcan de Fuego (Ateş Volkanı) olarak bilinen Alotenango Sacatepepuez Yanardağı bu sene ilk kez patladı.

Guatemala'nın en aktif yanardağı olan ve Volcan de Fuego (Ateş Volkanı) olarak bilinen Alotenango Sacatepepuez Yanardağı bu sene ilk kez patladı.

Milli Sismoloji Volkanoloji, Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü volkanın patlaması ile ilgili hazırladığı bültende volkanın yerel saatle 13.45'e patladığını, deniz seviyesinden 5 bin 5 yüz metre yüksekliğe gri duman püskürttüğünü bildirdi.

