Guatemala 6.8 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Guatemala'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, can kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Guatemala'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Pasifik Okyanusu açıklarında yerin 46 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu. Guatemala'da depremin şiddeti ile binalar sallanırken bazı ağaçlar da devrildi. Depremde can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Sarsıntının El Salvador ve Meksika'da da hissedildiği bildirildi.
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