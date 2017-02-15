Guardian'dan Türkiye'yi karalama kampanyası için anket!

Özellikle Türkiye'deki okurlarına hitap ettiğini iddia eden İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye'deki politik iklimin kendilerini nasıl etkilediğini sorduğu bir anket yayınladı.

ANKETTE TÜRKİYE KÖTÜLENİYOR

Ancak anketin hem açıklamasındaki metin, hem de soruları, çalışmanın aslında Türkiye'de yaşayanların duygularını öğrenmeye yönelik olmadığı izlenimi doğuruyor. Daha anketin girişinde "Türkiye'nin bir dönem laik demokrasisiyle Müslüman ülkelere örnek oluşturduğu, ancak şimdi gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesine dönüştüğü" iddia edildi.

REFERANDUM SÜRECİNİ PROVOKE EDİYOR

Referandum sürecini provoke eden gazete, Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Rusya Devlet Başkanı Putin gibi liderlerle ilişkilerini koruduğunu ve 16 Nisan'daki 'başkanlık sistemi' referandumuyla da anayasal güçlerini artırmayı amaçladığını belirtti.

İşte ankette maksatlı ve yanlı sorular:

- İfade hürriyeti üzerindeki baskınlar günlük hayatınızı etkiliyor mu?

- Türkiye'de özgür konuşmanın tehlikeye girdiğini ilk ne zaman fark ettiniz?

- Söylediğiniz ya da internette paylaştığınız bir şeyi düzeltme ihtiyacı hissettiniz mi?

- Benzer bir liderlik tarzı altında yaşayan dünyadaki insanlara ne tür bir tavsiye verirsiniz?

Gazetenin sosyal medya hesaplarından duyurduğu anketine sosyal medya kullanıcılarından da büyük tepki geldi.