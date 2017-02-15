Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Guardian'dan Türkiye'yi karalama kampanyası için anket!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Guardian'dan Türkiye'yi karalama kampanyası için anket!

Guardian gazetesinin internet sitesinden başlattığı 'Şu anda Türkiye'de yaşamak nasıl hissettiriyor' anketi Türk kullanıcılardan tepki çekti

Özellikle Türkiye'deki okurlarına hitap ettiğini iddia eden İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye'deki politik iklimin kendilerini nasıl etkilediğini sorduğu bir anket yayınladı.

ANKETTE TÜRKİYE KÖTÜLENİYOR

Ancak anketin hem açıklamasındaki metin, hem de soruları, çalışmanın aslında Türkiye'de yaşayanların duygularını öğrenmeye yönelik olmadığı izlenimi doğuruyor. Daha anketin girişinde "Türkiye'nin bir dönem laik demokrasisiyle Müslüman ülkelere örnek oluşturduğu, ancak şimdi gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesine dönüştüğü" iddia edildi.

tr_1

REFERANDUM SÜRECİNİ PROVOKE EDİYOR

Referandum sürecini provoke eden gazete, Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Rusya Devlet Başkanı Putin gibi liderlerle ilişkilerini koruduğunu ve 16 Nisan'daki 'başkanlık sistemi' referandumuyla da anayasal güçlerini artırmayı amaçladığını belirtti.

1_4409_3

İşte ankette maksatlı ve yanlı sorular:

- İfade hürriyeti üzerindeki baskınlar günlük hayatınızı etkiliyor mu?

- Türkiye'de özgür konuşmanın tehlikeye girdiğini ilk ne zaman fark ettiniz?

- Söylediğiniz ya da internette paylaştığınız bir şeyi düzeltme ihtiyacı hissettiniz mi?

- Benzer bir liderlik tarzı altında yaşayan dünyadaki insanlara ne tür bir tavsiye verirsiniz?

Gazetenin sosyal medya hesaplarından duyurduğu anketine sosyal medya kullanıcılarından da büyük tepki geldi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İşte AK Parti'nin elindeki son anket!
Guardian'dan Türkiye'yi karalama kampanyası için anket!
Fransa: Ortaya çıkan vandalizm kabul edilemez!
Beykoz'da kuyuya düşen köpek 11 gün sonra kurtarıldı!
Kasım ayı işsizlik rakamları belli oldu
Erdoğan'dan Suudi Arabistan Kralına teşekkür
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya'dan flaş açıklama! Savaşa hazır olun
Rusya'dan flaş açıklama! Savaşa hazır olun
Sıla'nın son durumu nasıl kaza yaptı!
Sıla'nın son durumu nasıl kaza yaptı!
Galatasaray Igor Tudor ile anlaşma sağladı!
Galatasaray Igor Tudor ile anlaşma sağladı!
Musul'da etnik temizlik tehdidi!
Musul'da etnik temizlik tehdidi!
HDP, Hüda Par, Saadet ve BBP tabanı ne oy kullanacak? İşte son referandum anketi...
HDP, Hüda Par, Saadet ve BBP tabanı ne oy kullanacak? İşte son referandum anketi...
Hollanda kaçak FETÖ'cülere kucak açtı!
Hollanda kaçak FETÖ'cülere kucak açtı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İşte AK Parti'nin elindeki son anket!
İşte AK Parti'nin elindeki son anket!
Guardian'dan Türkiye'yi karalama kampanyası için anket!
Guardian'dan Türkiye'yi karalama kampanyası için anket!
Fransa: Ortaya çıkan vandalizm kabul edilemez!
Fransa: Ortaya çıkan vandalizm kabul edilemez!
Beykoz'da kuyuya düşen köpek 11 gün sonra kurtarıldı!
Beykoz'da kuyuya düşen köpek 11 gün sonra kurtarıldı!
Kasım ayı işsizlik rakamları belli oldu
Kasım ayı işsizlik rakamları belli oldu
Erdoğan'dan Suudi Arabistan Kralına teşekkür
Erdoğan'dan Suudi Arabistan Kralına teşekkür
Rusya'dan flaş açıklama! Savaşa hazır olun
Rusya'dan flaş açıklama! Savaşa hazır olun
'Suriye ordusu, Palmira yakınındaki gaz sahasını ele geçirdi'
'Suriye ordusu, Palmira yakınındaki gaz sahasını ele geçirdi'
'Tudor, Galatasaray'la anlaştı'
'Tudor, Galatasaray'la anlaştı'
Bahçeli Meral Akşener'e çok fena saydırdı!
Bahçeli Meral Akşener'e çok fena saydırdı!
Terörle mücadelede 37 ilde eş zamanlı operasyon: 834 gözaltı
Terörle mücadelede 37 ilde eş zamanlı operasyon: 834 gözaltı
FETÖ'den tutuklu 48 öğrenci için flaş karar!
FETÖ'den tutuklu 48 öğrenci için flaş karar!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English