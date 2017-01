01.01.2017 11:18 GTO Meclis Üyesi Ayşe Tohumcu Ekonomik kalkınmanın isimsiz kahramanları kadınlardır

Türkiye'nin her alanda kalkınmasında kadın iş gücünün küçümsenmemesi gerektiğini ifade eden Gaziantep Ticaret Odası(GTO) Meclis Üyesi Ayşe Tohumcu '2017 yılı ülkemiz için yeni umutların yeşereceği, gerek ekonomik gerekse toplumsal kalkınmanın sürekliliğinin sağlanması için önemli bir yıl olacaktır' dedi. Türkiye'nin her alanda kalkınmasında kadın iş gücünün küçümsenmemesi gerektiğini ifade eden Gaziantep Ticaret Odası(GTO) Meclis Üyesi Ayşe Tohumcu "2017 yılı ülkemiz için yeni umutların yeşereceği, gerek ekonomik gerekse toplumsal kalkınmanın sürekliliğinin sağlanması için önemli bir yıl olacaktır" dedi.



GTO Meclis Üyesi ve Ateks Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Tohumcu, ekonomik ve kalkınma anlamasında süreklliğin sağlanması için önemli bir yıl olacağını ifade etti. Tohumcu, "Elbette ekonomik seferberliğin olmazsa olmazı kadın iş gücüdür. Gerek sanayi gerekse diğer iş kollarında kadın iş gücü ülkemizde küçümsenemeyecek boyuttadır. Kadınlarımız 2017 yılında daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde iş dünyasındaki üstlendikleri rolleri ve misyonları gerçekleştirecek ve başlatılan kalkınma hamlesindeki görevlerini başarıyla devam ettirecektir. 13 Ocak'ta Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek olan Domotex Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı bizler için 2017'nin ilk ihracat atağındaki adımı olacaktır. Fuara katılarak ürünlerimizin tanıtımını yaparken ülkemizle ilgili yürütülen olumsuzluk kampanyalarını boşa düşürecek etkinliklere de imza atmayı planlıyoruz. Türkiye'nin 2017 yılında bir çok sorunları aşacağına ve konan hedeflere başarıyla yürüyeceğine inanıyorum. Bu inancımın temelini oluşturduğumuz birlik ve beraberlik ruhu sağlıyor. 2017'den her alanda umutluyum" dedi.



Gaziantep'in 185 ülke ile direk ticari ilişkisi olduğuna da dikkat çeken Tohumcu bu sonucun kentin bir dünya kenti olduğunun en bariz göstergesi haline geldiğinin de altını çizdi. Tohumcu yaptığı değerlendirmede "Bugün Gaziantep 185 ülke ile karşılıklı ticaret yapmaktadır. Adını bile bilmediğimiz onlarca ülkeye ihracat gerçekleştiren bir kent elbette dünyanın en önemli ekonomik kentleri arasında yer almıştır. 2017 yılında bizler yatırımlarımızı güncelleyecek, üretimimizi arttıracak ve dünya pazarlarındaki gücümüzü arttıracağız. Bunu yapmak zorundayız. Gaziantep'te ürün çeşitliliği bizlere dünya pazarlarında Pazar çeşitliliği avantajı sağlıyor. Ürünlerimizin en iyi rakamlarla ihraç edilmesi için hep birlikte üreticisiyle, sanayicisiyle ihracatçısıyla doğru politikalar belirleyerek bu politikalar üzerinden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



Gaziantepli İş Kadını Ayşe Tohumcu bundan sora Türkiye'nin nitelikli ürünler üreterek daha çok ihracat yapması gerektiğini, daha çok ihracat için ise AR-GE ve inovasyona dayalı üretimi esas almasının bilincinde olunması gerektiğini vurguladı.