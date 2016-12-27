27.12.2016 18:52 GTO Genel Sekreteri Göçer istifa etti

Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreteri İ.Halil Göçer istifa etti. Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreteri İ.Halil Göçer istifa etti.



Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreteri İ.Halil Göçer yayımladığı mesajında, '118 yıllık Gaziantep Ticaret Odası'nın görkemli tarihinin 34 yıllık süresinde Odanın her kademesinde çalışarak, 8 yıl süre ile de Genel Sekreter olarak hizmet vermenin onurunu yaşadım. Bu dönem süresince ve özellikle son dönemlerde Odamızın yaşadığı sıkıntılarda hep görevimin başında kaldım. Bu süreçte şahsımla ilgili çok olumlu eleştiriler yanında, olumsuz görüş ve söylemlere de maruz kaldım.



Tek amacım GTO gibi bir kurumun bu süreci en az hasarla atlatılmasını sağlamaktı. Geçtiğimiz günlerde yapılan ve Odaya yakışır bir olgunluktaki seçimle yeni Yönetimimiz iş başına geldi. Bazılarının söylediği gibi, koltuğa yapışmak gibi bir şahsiyetim olsa idi, şimdi seçilmiş olan Yönetim Kurulu ile bunu uzun süre yapardım. Yeni Yönetim Kurulumuzun şahsımın tevazu göstererek çalışmaya devam etmem hususundaki talepleri de beni fazlasıyla onure etmiştir. Bu vesileyle tamamen kendi irademle ve misyonumu tamamladığımı düşünerek, GTO'daki bu şerefli Genel Sekreterlik görevimden istifa ediyorum.



Görevim Süresince bana destek olan, başta Oda personeline, eski Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan ve ekibine, son Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık ve Yönetim Kurulu Üyelerine, geçmiş dönem Meclis Başkanı Mustafa Geylani, Zeki Yağcı, Ali Yener ve son Meclis Başkanım Settar Konukoğlu, ilimizin çok değerli valisi Ali Yerlikaya'ya Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarına, tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine, 17 bine yakın GTO üyelerine, Meclis ve Meslek Komite üyelerine ve siz değerli Basın Mensuplarına saygılarımı sunarım' ifadelerini kullandı.

