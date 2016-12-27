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GTB'den okul-sektör işbirliğine destek
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GTB'den okul-sektör işbirliğine destek

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, iş dünyasının gereksinim duyduğu kalifiye eleman sıkıntısının okul-sektör işbirliğiyle aşılabileceğini söyledi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, iş dünyasının gereksinim duyduğu kalifiye eleman sıkıntısının okul-sektör işbirliğiyle aşılabileceğini söyledi.

GTB, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile " Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları" konusunda işbirliği' protokolü imzaladı.

GTB'de gerçekleştirilen imza törenine GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aytaç Karaca katıldı. İmza altına protokol gereğince GTB, teknik ve meslek liseli öğrencilerin staj yapmalarına ve işletme kültürüne uygun şekilde yetiştirilmelerine katkı sağlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Okul-Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları" konulu genelgenin 1 Kasım 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğini anımsatan GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, "Bu genelge sayesinde her platformda eksikliğini dile getirdiğimiz sanayide kalifiye eleman sorununa çözüm bulunacağına inanıyoruz. Genelge kapsamında uygulanacak olan ortak 'Yönetim Kurulu' modeli ile Teknik ve Mesleki liselilerin istihdamı daha da kolaylaşacak" dedi.

Bu işbirliği protokolüyle öğrencilerin eğitim durumlarının iyileştirilmesinden, istihdam ve stajlarına varana kadar pek çok önemli konuda okul idaresiyle ortak kararlar doğrultusunda hareket edeceklerini vurgulayan Tiryakioğlu, meslek liselerini daha cazip ve daha aktif hale getirecek tüm çalışmalara her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Tiryakioğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile imzaladıkları protokolün 5 yıl süreyle geçerli olduğunu ve bu alanda işbirliğini sürekli hale getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aytaç Karaca'da imzalanan protokolün iş ve eğitim camiasına hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundular.
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