03.01.2017 11:44 GTB'den, GTO yönetimine 'hayırlı olsun' ziyareti

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Selami Memiş, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Meclis Üyeleri, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve yönetim kurulu üyelerine 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Selami Memiş, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Meclis Üyeleri, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve yönetim kurulu üyelerine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.



GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu'nun da yer aldığı ziyarette, GTB Başkanları geçtiğimiz günlerde GTO Başkanlığı görevine seçilen Beyhan Hıdıroğlu ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, başarı temennisinde bulundular.



Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, şehir ve ülke için gerçekleştirilecek bütün çalışmalara destek vereceklerini belirtti.



Ortak akla ve istişare kültürüne önem verdiğini vurgulayan Hıdıroğlu, "Gaziantep'in hedefleri için hareket eden bütün kurum ve kuruluşlara destek veriyoruz. Bizim için öteki yoktur, ötekileştirmeye karşıyız. Sen, ben tartışmasını bir kenarı bırakıp biz diyebilmeliyiz. Gaziantep'in bugünlere gelmesinde ortak akıl ve biz kültürü etkili olmuştur. Bu kültürün devam etmesini istiyoruz" dedi.



GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu da kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket etmeyi önemsediklerini söyledi. Şehirdeki bütün kurum ve kuruluşların kentin daha iyi yerlere gelmesi için çalıştığını belirten Konukoğlu, "Şehir adına buradayız. Hep birlikte hareket edersek daha güçlü oluruz" dedi.



Ticaret Odası ve Ticaret Borsası'nın görev ve misyonlarının farklı olmasına rağmen ortak payda ve gayelerinin her zaman Gaziantep olduğuna işaret eden Tiryakioğlu, marka şehir Gaziantep olgusunun arkasında yatan gerçeğin Gazianteplilik ruhu olduğunu ifade etti.



GTB'nin faaliyetleri ve projeleri hakkında da bilgiler veren Tiryakioğlu, gastronomi kenti Gaziantep'in en büyük ihtiyaçlarından biri olan et borsası için çalışmalarını tamamladıklarını ve bu yıl ilk çeyreğinde temel atacaklarını söyledi.



Tiryakioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttükleri projenin yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerinde inşa edileceğini belirtti.



Tarımda sanayinin başkenti Gaziantep'i, emtianın da merkezi ve beşiği haline getirmek istediklerini kaydeden Tiryakioğlu, "Gaziantep tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazara sürülmesi noktasında önemli bir üs ve cazibe merkezi konumunda. Bu nedenle içerisinde lisanslı depoların yer aldığı bir hububat emtia merkezinin eksikliğini hissetmekteydik. Borsamız bu bağlamda Araban yolu üzerinde yaklaşık 855 bin metrekare alan üzerinde bir emtia merkezi kurmak için çalışmalara başladık. Hububat emtia merkezinin içerisinde günün tüm koşullarına ve ihtiyaçlarına karşılık verecek 400 bin tonluk Lisanslı Depo, Elektronik Satış Salonları, Akredite Laboratuvarlar ve üyelerimizin kullanımlarına yönelik modern ofisler yer alacak" dedi.



Tiryakioğlu, ayrıca Gaziantep Ticaret Borsası tarafından antepfıstığı üretiminin artırılması ve kalitesinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.



GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu'na ve yeni yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dileyen GTB Meclis Başkanı Selami Memiş de yeni dönemin tüm Gaziantep ve GTO ailesine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.



GTO'nun 100 yılı aşkın bir süredir Gaziantep ve bölge ekonomisi adına önemli bir rol üstlendiğini belirten Memiş, bu misyonun ileriki dönemlerde de artarak devam edeceğine inançlarının tam olduğunu söyledi.



GTO ile her zaman şehrin kazanımları adına ikili işbirliklerine açık olduklarını kaydeden Memiş, konuşmasında GTB'nin faaliyetlerine de değindi.



Memiş, şehrin en az 50 yıllık ihtiyaçlarına karşılık verecek projeleri hayata kazandırmak için çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.



Ziyarette, GTO Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Fatih Mehmet Güllüoğlu, Sadık Koçak, muhasip üye Mustafa Sami Akay, yönetim kurulu üyeleri, İbrahim Halil Zengin, Hüseyin Hüsnü Özgüler, Kamil Tosun, Murat Karakaş, Mehmet Bülent Evyapan, Mustafa Zor, GTO Genel Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim Aksu, GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Tabur, GTB Meclis Kâtip Üyesi Bilal Darı ve Meclis Üyeleri Cesim Arslan, Mehmet Satıl ve GTO Genel Sekreter Vekili Figen Çeliktürk hazır bulundu.