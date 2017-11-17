17.11.2017 17:19 Gri ve turuncu listede aranan teröristler etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ta icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu listede aranan Aslı Özkaya ile gri listede aranan Rahmi Ayhan olduğunu açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ta icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu listede aranan Aslı Özkaya ile gri listede aranan Rahmi Ayhan olduğunu açıkladı.

TSK, Şırnak Bestler-Dereler kırsalında icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin turuncu listede aranan Aze Malazgirt (Aslı Özkaya) ile gri listede aranan Herekol Heşet (Rahmi Ayhan) olduğunu bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır Hazro'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol kontrolünde çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist de iki kalaşnikof piyade tüfeği ve bir tabanca ile birlikte yakalandı. Tunceli Ovacık'ta devam eden operasyonda çıkan çatışmada ise MKP terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

(İlker Turak /İHA)

