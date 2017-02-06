Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Gri listedeki terörist yakalandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Gri listedeki terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığının 'Aranan Teröristler Listesinde Gri' kategorinde yer alan İ.V. isimli şahıs, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saklandığı bir evde yakalandı.

İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesinde Gri" kategorinde yer alan İ.V. isimli şahıs, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saklandığı bir evde yakalandı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında
06.02.2017 günü saat 16.00 sıralarında hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesinde Gri" kategoride yer alan, İ.V. isimli şahsın İlimiz Yüksekova İlçe Merkezinde saklandığı tespit edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan müşterek operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Türk halkına tarihinde ilk defa...'
'Evet' diyen Celal Kılıçdaroğlu kapı kapı gezip destek istedi
Taksim cami projesi için onay çıktı! Tahliyeler başlıyor
İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü
Gri listedeki terörist yakalandı
Savaştan kaçtı tırın altında can verdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Valilik az önce duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak!
Valilik az önce duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak!
Genar'ın referandum anketi
Genar'ın referandum anketi
Kardak'ta hareketli dakikalar bu anons yapıldı
Kardak'ta hareketli dakikalar bu anons yapıldı
Van Persie'den olay hareket
Van Persie'den olay hareket
THY ve Halkbank'taki kamu payları da Varlık Fonu'na devredildi
THY ve Halkbank'taki kamu payları da Varlık Fonu'na devredildi
Konya'da zincirleme trafik kazası! 40 araç birbirine girdi
Konya'da zincirleme trafik kazası! 40 araç birbirine girdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Türk halkına tarihinde ilk defa...'
'Türk halkına tarihinde ilk defa...'
'Evet' diyen Celal Kılıçdaroğlu kapı kapı gezip destek istedi
'Evet' diyen Celal Kılıçdaroğlu kapı kapı gezip destek istedi
Taksim cami projesi için onay çıktı! Tahliyeler başlıyor
Taksim cami projesi için onay çıktı! Tahliyeler başlıyor
İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü
İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü
Gri listedeki terörist yakalandı
Gri listedeki terörist yakalandı
Savaştan kaçtı tırın altında can verdi
Savaştan kaçtı tırın altında can verdi
Meteorun düşme anı kamerada
Meteorun düşme anı kamerada
22 polise FETÖ'den tutuklama
22 polise FETÖ'den tutuklama
Eski belediye başkanına terörden tutuklama
Eski belediye başkanına terörden tutuklama
AK Parti'yi işgal davasında tüyler ürperten savunma
AK Parti'yi işgal davasında tüyler ürperten savunma
'El Bab kuşatıldı' iddialarına ilişkin açıklama
'El Bab kuşatıldı' iddialarına ilişkin açıklama
Rusya'dan o röportaja sert tepki! Özür bekliyoruz
Rusya'dan o röportaja sert tepki! Özür bekliyoruz

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English