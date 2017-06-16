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Gri listede bulunan terörist ölü olarak ele geçirildi
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Gri listede bulunan terörist ölü olarak ele geçirildi

Erzurum Şenkaya'da icra edilen operasyonda çıkan çatışmada gri listede bulunan sözde Şenkaya-Göle birim sorumlusu bir teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi. Siirt ve Hakkari'de icra edilen operasyonlarda da 2 teröristin ölü olarak geçirildiği kaydedildi.

Erzurum Şenkaya'da icra edilen operasyonda çıkan çatışmada gri listede bulunan sözde Şenkaya-Göle birim sorumlusu bir teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi. Siirt ve Hakkari'de icra edilen operasyonlarda da 2 teröristin ölü olarak geçirildiği kaydedildi.
TSK tarafından yapılan açıklamada, Erzurum Şenkaya'da icra edilen operasyonda güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada arananlar gri listede bulunan sözde Şenkaya-Göle birim sorumlusu bir teröristin ölü olarak, bir adet MP-15 piyade tüfeği, 238 adet piyade tüfeği fişeği ve bir adet el yapımı patlayıcı düzeneği ile birlikte ele geçirildiği belirtildi.
Siirt Pervari'de devam eden hava destekli operasyonda, daha önce hava harekatında etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin cesedi, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve iki adet el bombası ile birlikte ele geçirildi. Tespit edilen dört mağarada ise 25 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 105 adet tüp, bir adet telsiz ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari merkezde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ölü olarak, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 30 adet fişeği, bir adet tabanca ve iki adet el bombası ile birlikte ele geçirildi.
Şırnak Silopi'de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Ayrıca Bitlis Hizan'da devam eden operasyonda icra edilen adli aramalarda bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve 60 adet fişeği, üç adet av tüfeği ele geçirildi ve iş birlikçi bir şahıs gözaltına alındı. Hakkari Yüksekova'da bir adet RPG-7 roketatar, bin adet Doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, 880 adet Biksi makineli tüfek fişeği, bin 24 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 14 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve 10 adet el bombası ele geçirildi. Diyarbakır Bismil'de menfez altına gizlenmiş dört adet mutfak tüpü ve 200 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

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