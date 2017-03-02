Grekoromenin kralları mindere çıkıyor

Bu yıl 35'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Vehbi Emre&Hamit Kaplan turnuvası İstanbul'da başlıyor. Güreşte dünyanın en iyilerinin katılacağı turnuvada başarılı olan sporcular, Türkiye'yi 2017 yılında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil edecek.

Bu yıl 35'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Vehbi Emre&Hamit Kaplan turnuvası İstanbul'da başlıyor. Güreşte dünyanın en iyilerinin katılacağı turnuvada başarılı olan sporcular, Türkiye'yi 2017 yılında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil edecek.

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen 35. Uluslararası Vehbi Emre&Hamit Kaplan turnuvasına günler kaldı. 15 ülkeden yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla İstanbul'da organize edilecek olan turnuva, 04 Mart Cumartesi günü saat 13:00'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda başlayacak.



2017'DE AVRUPA VE DÜNYA'DA TEMSİL EDECEKLER

2017 yılında minderi titretmeye hazırlanan ve A Milli takım hazırlık kampında yer alan sporcularımızın yanı sıra Rize'de gerçekleştirilen U-23 Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden güreşçilerimizde yer alacak. Türkiye adına yaklaşık 80 sporcumuzun yer alacağı turnuvada başarılı olan sporcularımız Türkiye'yi 2017 yılında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil edecek.



DÜNYANIN EN İYİLERİ KATILIYOR

Dünyanın güçlü güreş ülkelerinin önemli sporcularının boy göstereceği Vehbi Emre & Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, hafta sonu İstanbullu güreşseverlere unutulmaz saatler yaşatacak.



VEHBİ EMRE KİMDİR?

17 Şubat 1907 tarihinde İstanbul'da doğdu. Öğrencilik yıllarında başladığı güreşi Haliç Fener Kulübü'nde sürdürdü. 1920'li yılların en başarılı güreşçileri arasında yer aldı. Yükseköğrenimini tamamlayıp iş hayatına atıldıktan sonra da güreşle uğraşmaya devam etti. Başarılı olduğu ve birçok şampiyonluklar kazandığı güreşi genç yaşta (23) bıraktı.

Güreş hakemi ve yöneticisi olarak ün kazandı. Türk güreşinin gelişmesinde önemli katkıları olmuş olan Emre, Türkiye Güreş Federasyonu'nun çeşitli kademelerinde çalıştı, çeşitli tarihlerde (1937-40, 1943-50, 1952-57 ve 1959-61) toplam 15 yıl süreyle başkanlığını yaptı. 1950'den 1981'e kadar aralıksız olarak Uluslararası Güreş Federasyonu (FILA) yönetim kurulu üyeliği, 1949 ile 1981 arasında FILA Asya-Avrupa komitesi ikinci başkanlığı ve 1971 yılında da üç aylığına vekaleten FILA başkanlığı görevini yürüttü. 1976 yılında FILA kongresi tarafından Şeref Başkanlığı payesi ile ödüllendirildi.

Uzun yıllar Milli Reasürans'ta şef ve müdür olarak çalıştı. 15 Mart 1981'de İstanbul'da yaşamını kaybeden Vehbi Emre'nin anısına 1983'ten beri her yıl Uluslararası Vehbi Emre Grekoromen Güreş Turnuvası düzenlenmektedir.



HAMİT KAPLAN KİMDİR?

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde 20 Eylül 1934'te dünyaya gelen Hamit Kaplan, antrenör Adil Cindemir'in hocalığında genç yaşında minder güreşlerine başladı. 1965'e kadar katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda geçilmesi zor başarılara imza attı. 1965'te güreşi bırakan ve ticarete atılan Kaplan, 5 Ocak 1976'da Çorum yakınlarında geçirdiği kaza sonucu 42 yaşında yaşamını yitirdi.

Efsane sporcunun kariyerinde elde ettiği bazı şampiyonluklar şöyle:



1954 Balkan Şampiyonası (grekoromen)

1955 Akdeniz Oyunları Barcelona (grekoromen)

1956 Uluslararası Budapeşte (grekoromen)

1956 Dünya Şampiyonası İstanbul (serbest)

1956 Melbourne Olimpiyat Oyunları (serbest)

1957 Dünya Şampiyonası (serbest)

1957 Dünya Şampiyonası İstanbul (serbest)

1958 Balkan Şampiyonası (serbest)

1959 Dünya Şampiyonası Tahran (serbest)

1959 Akdeniz Oyunları Beyrut (serbest)

1960 Dünya Şampiyonası Budapeşte (serbest)

