Gregory van der Wiel sezonu erken açtı

Fenerbahçe'de sezonun en çok eleştirilen ismi olan Gregory van der Wiel, yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Hollandalı futbolcu, tatilde olmasına karşın her gün 2 saat antrenman yaparak kondisyon depoluyor.

Fenerbahçe'de sezonun en çok eleştirilen ismi olan Gregory van der Wiel, yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Hollandalı futbolcu, tatilde olmasına karşın her gün 2 saat antrenman yaparak kondisyon depoluyor.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığına neden olan Gregory van der Wiel, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz sezon form olarak düşüş yaşayan ve sonrasında kadro dışı bırakılan Hollandalı futbolcu, yeni sezon öncesinde kondisyon depoluyor. Yaşadığı problemler nedeniyle bu sezon bekleneni veremediğini belirterek yönetimden ve takımın başında bulunan Dick Advocaat'tan özür dileyen Wiel için Aykut Kocaman'ın da bekleme kararı verdiği öğrenildi. Bu futbolcuyla ilgili olarak kararını ilk kamptan sonra verecek olan Kocaman, Wiel'in performansının yükseleceği kanaatinde. Aykut Kocaman'ın bu görüşü sonrasında Fenerbahçe Kulübü de Hollandalı oyuncunun kalmasına sıcak bakıyor. Her fırsatta İstanbul'u sevdiğini ve burada kalmak istediğini ifade eden Wiel de, yönetimle yaptığı görüşmede hatalarının olduğunu belirterek özür diledi.

(Bozhan Memiş / İHA)