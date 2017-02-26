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Granger'den şok iddia !
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Granger'den şok iddia !

Anadolu Efes forması giyen basketbolcu Jayson Granger, ırkçılığa maruz kaldığını açıkladı.

Anadolu Efes forması giyen basketbolcu Jayson Granger, ırkçılığa maruz kaldığını açıkladı.
Granger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen akşam İstanbul'da yemek yemek ve vakit geçirmek için gittiği mekana renginden dolayı alınmadığını söyledi. İçeri alınmadığı mekanın ismini fotoğraf olarak yayınlayan tecrübeli basketbolcu, ırkçılığın kendisini çok üzdüğünü aktardı. Granger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Irkçılığın hala bir çıkış olduğuna inanmıyorum. Ben ve arkadaşlarım dün F. restoranta yemek yemeğe gittik ve bize rengimizden dolayı izin vermediler. Hala bugünlerde bu tür şeylerin olması üzücü. İnsanlar herhangi bir sorun yaşamadan içeriye girerken, bize içerisinin dolu olduğunu söylediler. Hayatımda böyle bir şeyi ilk kez yaşıyorum."

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