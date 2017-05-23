Grande'den açıklama: 'Kalbim derinden kırıldı'

ABD'li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande, Manchester'daki saldırıya ilişkin Twitter hesabından, 'Kalbim derinden kırıldı' mesajını yayınladı.
ABD'li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande, Manchester'daki saldırıya ilişkin Twitter hesabından, "Kalbim derinden kırıldı" mesajını yayınladı. İngiltere'nin Manchester kentinde, ABD'li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande'nin konseri sonrasında bombalı saldırı meydana gelmişti. DEAŞ'lı 22 yaşındaki Salman Abedi'nin gerçekleştirdiği saldırıda 22 kişi hayatını kaybederken 59 kişi de yaralanmıştı. Pop sanatçısı Ariana Grande, saldırıya ilişkin Twitter hesabından, "Kırıldım. Kalbim derinden kırıldı. Çok üzgünüm söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.
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