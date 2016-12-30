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Grand Toprak Otel'in açılışı yapıldı
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Grand Toprak Otel'in açılışı yapıldı

Yaklaşık 2 yıl atıl vaziyette kalan ve Sarıkamış'ın 5 yıldızlı tek oteli olan Grand Toprak Otel'in açılışı yapıldı.

Yaklaşık 2 yıl atıl vaziyette kalan ve Sarıkamış'ın 5 yıldızlı tek oteli olan Grand Toprak Otel'in açılışı yapıldı.

Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, Otel Sahibi Ashaf Avcı ile Rektör Prof. Dr. Sami Özcan'ın birlikte açılış kordelesini kestiği EKİNATA Grand Toprak Otel, yeniden 2016-2017 sezonunda kapılarını müşterilerine açtı.

Yaklaşık 4 milyon TL. Harcanarak baştan aşağıya yenilen Grand Toprak Otel, 6-7-8 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.

Açılış töreninde konuşan Kars Valisi Rahmi Doğan, kentin tek 5 yıldızlı otelinin yeniden turizme kazandırılmasının haklı sevincini yaşadıklarını söyledi.

Vali Rahmi Doğan, "Biz mülki amirleri göreve başladığımızda ilk önce şöyle başlarız. Bizleri ziyaret eden misafirlerden ilin veya ilçenin kaynaklarını, imkanlarını, yatırımlarını veyahutta sorunlarını dinleriz. Aslında bu ziyaret toplantısıdır. Ama bu ziyaretlerde ilin ve ilçenin röntgenini çekeriz. Tabi Sarıkamış Kayak Merkezi bilinen bire merkez burada böyle 5 yıldızlı bir otelin olduğunu bende duymuştum. Daha sonra ilk fırsatta hem kayak merkezini hem de bu oteli ziyaret ettim. Buraya geldiğimde burası perişan bir haldeydi. Tabi bu milli bir servettir. Özel sektörden arkadaşlar geldiler burayı işletecekler ama kendilerine, ama nihayetinde bu milli servettir. Bu ülkenin, bu devletin kaynaklarıdır. Bu kaynakları israf etmeden, atıl vaziyette tutmadan bunları ekonomiye kazandırmak lazım. Yazışmalarla bu oteli gündeme getirdik ev Kültür Bakanlığı'nın da girişimleriyle Toprak Holding burayı farklı bir işletme eliyle işletebileceği yönünde bir karar verdi. EKİNATA şirketi burayı kiraladı ve bugün hizmete açtı" dedi.

Açılışta sırasıyla EKİNATA Grand Toprak Otel İşletmecisi Ashaf Avcı, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve Sarıkamış Kaymakamı Yusuf izzet Karaman'da birer konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan otel gezildi.30.12.2016

Grand Toprak Otel'in açılışına; Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve çok sayıda kurum ile daire amiri katıldı.
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