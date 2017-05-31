Gözü yaşlı bekleyiş 12. saatte

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden şirketine ait kömür ocağında mahsur kalan iki işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 12 saat süren kurtarma çalışmalarında gözü yaşlı aileler de ocak girişinde dua edip umutlu haberi bekliyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden şirketine ait kömür ocağında mahsur kalan iki işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 12 saat süren kurtarma çalışmalarında gözü yaşlı aileler de ocak girişinde dua edip umutlu haberi bekliyor.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi Esenlik mevkisinde redevans (kiralama) usulüyle üretim yapan bir şirkete ait maden ocağında tavan göçmesi meydana geldi. Maden girişinden 600 metre ileride yaşanan göçükte maden işçileri Volkan Köroğlu ve Tayfun Keskin, göçük altında kaldı. Yaklaşık 20 metrelik göçükte işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor. TTK tahlisiye ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürürken 112 ekipleri de ocak girişinde hazır bekletiliyor. Kurtarma çalışmalarında maden işçileri maden direklerini keserek tahkimat çalışmalarına devam etti.

Gözü yaşlı aileler de madenin girişinde endişeli bekleyişini sürdürüyor. Aileler dua edip göçükte kalan işçilerden umutlu haberi bekliyor. Jandarma ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

(Onur Altındağ/İHA)