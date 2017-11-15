15.11.2017 18:14 Gözü dönmüş darbecilerin vatandaşlara ateş etme anı bilirkişi raporunda

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında darbecilerin helikopter ve zırhlı muhabere araçlarıyla sivillere ateş etikleri anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında darbecilerin helikopter ve zırhlı muhabere araçlarıyla sivillere ateş etikleri anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin açılan dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. 15-16 Temmuz 2016 tarihlerine ait görüntüleri izleyen bilirkişi heyeti raporunu tamamladı. Dava dosyasına giren fotoğraflarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inen halka darbecilerin gözünü kırpmadan ateş ettikleri görülüyor. Darbeciler tarafından helikopter ve zırhlı muhabere araçlarıyla açılan ateş sonucunda çok sayıda vatandaş şehit ve gazi oluyor.

Raporda, saat 00.56'da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde darbecileri engellemek için toplanan vatandaşlara A Nizamiyesinde konuşlanan zırhlı araçlar tarafından ateş açıldığı belirtiliyor. Olaya ait fotoğraflarda, vatandaşların açılan ateş sonucunda yere düştüğü görülüyor. Raporda, yine Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bir vatandaşın darbecileri durdurmaya çalıştığı, zırhlı araç içerisindeki darbecilerin vatandaşa ateş ettiği, saat 00.58'de yaralanan vatandaşın etraftaki diğer vatandaşlar tarafından taşınarak olay yerinden uzaklaştırdığı kaydedildi.

Saat 01.02'de Jandarma Kavşağı üzerinde toplanan vatandaşlara darbecilerin kontrolünde olan helikopter tarafından ateş edildiği, açılan ateş sonucunda çok sayıda vatandaşın şehit ya da gazi olduğu belirtildi. Fotoğraflarda çok sayıda vatandaşın vurulduğu tespit edilirken, vatandaşların ambulans ve özel araçlarla hastanelere taşındığı görülüyor.

(Abdullah Sarica/İHA)

