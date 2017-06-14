Göztepe Yılmaz Vural'la anlaşamadı

Yılmaz Vural'ın talep ettiği ücret ile Göztepe yönetiminin önerisi arasında büyük fark olunca usta teknik adam sarı-kırmızılı kulüple anlaşamadı.
Yılmaz Vural'ın talep ettiği ücret ile Göztepe yönetiminin önerisi arasında büyük fark olunca usta teknik adam sarı-kırmızılı kulüple anlaşamadı. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'nin başında bulunan Yılmaz Vural, kulüp yönetimiyle ücret konusunda anlaşamadı. Vural'ın talep ettiği ücret ile kulübün önerdiği ücret arasında büyük fark bulunurken, kulübün bunun üzerine yeni teknik direktör arayışına girdiği belirtildi. Öte yandan Göztepe, kuruluşunun 92. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, Vural'ın anlaşmanın gerçekleşmemesi nedeniyle programa da katılamayabileceği belirtildi.
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