Göztepe'ye İzmir'den destek

TFF 1. Lig Play-off finalinde Eskişehirspor'la Süper Lig'e yükselme maçına çıkan Göztepe'nin İzmir'deki taraftarları için kentin ayrı noktalarında dev ekran kuruldu.

TFF 1. Lig Play-off finalinde Eskişehirspor'la Süper Lig'e yükselme maçına çıkan Göztepe'nin İzmir'deki taraftarları için kentin ayrı noktalarında dev ekran kuruldu.

Antalya'da Göztepe ile Eskişehirspor arasında oynanan Süper Lig'e yükseliş maçı için İzmir'de nefesler tutuldu. Antalya'ya gidemeyen birçok Göztepe taraftarı, takımının temsil eden sarı-kırmızı bayraklarla birlikte kentin birçok noktasına kurulan dev ekranlara akın etti. Göztepe'yi yalnız bırakmayan İzmirli taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Göztepe ile Eskişehirspor'un arasındaki kıran kırana süren mücadeleyi saniye saniye dev ekranlardan takip etti. 7'den 70'e birçok taraftarın geldiği dev ekranların çevresinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler güvenlik önlemi aldı. Öte yandan Göztepe'nin 14 yıllık Süper Lig hasretinin son bulmasını bekleyen taraftarlar, İzmir'den Göztepe'yi desteklemeye devam ediyor.

(Halil İbrahim Karabıyık / İHA)