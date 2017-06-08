Göztepe ve Eskişehirspor'un cezaları belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Göztepe ve Eskişehirspor'a 2'şer maç seyircisiz oynama cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Göztepe ve Eskişehirspor'a 2'şer maç seyircisiz oynama cezası verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı Göztepe-Eskişehirspor maçıyla ilgili kararını açıkladı. Kurul, iki takıma da 2'şer maç seyircisiz oynama cezası verdi. Saha olayları ve talimatlara aykırılık dolayısıyla da Göztepe'ye 83 bin 500, Eskişehirspor'a da 82 bin 500 lira para cezası kesildi.
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