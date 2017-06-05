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Göztepe Süper Lig'e yükseldi!
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Göztepe Süper Lig'e yükseldi!

Göztepe, TFF 1. Lig play-off final maçında Eskişehirspor'u penaltılar sonucunda mağlup ederek Süper lig'e yükseldi.

TFF 1. Lig play-off final maçında İzmir ekibi Göztepe ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi.

İLK YARIYA MEŞALELER DAMGA VURDU

Mücadelenin ilk yarısına tribünden sahaya atılan meşaleler damgasını vurdu. Hakem Ali Palabıyık'ın 3 kez durdurduğu ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve taraftar devreye 0-0 eşitlikle girdi.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

kinci yarı oldukça tempolu başladı. Orta sahada kıran kırana geçen mücadelede eşitlik 53. dakikada bozuldu. Savunma arkasında topla buluşan Ofoedu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Eskişehirspor 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran Göztepe, etkili oyununun sonucunda 90+5. dakikada Adis Jahovic'le beraberliği yakaladı ve mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi.

UZATMALARDA GOL SESİ ÇIKMADI

İki takımın da temkinli oynadığı uzatma bölümlerinde gol sesi çıkmayınca mücadele penaltılara gitti.

Penaltılar sonucucda Eskişehir'i yenen Göztepe Süper Lig'e yükseldi.

GÖZTEPE SÜPER LİG'DE

Öte yandan 2003 yılında ikinci lige düşen Göztepe, Yılmaz Vural yönetiminde 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi.

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